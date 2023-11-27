亞錦賽／台韓開幕戰保留500張票 12月3日大巨蛋開賣

亞洲棒球錦標賽將於12月3日開打，中華隊在台北大巨蛋開幕戰對決南韓，引爆球迷搶票熱潮，中華棒球協會今天表示，台韓大戰加開外野B1層觀眾席近4千席，明天中午12點起開賣，票價為400元。

亞錦賽開幕戰是台北大巨蛋啟用後首場正式比賽，原定內野票13000張被秒殺，決定加開席次，預料仍會掀起搶票熱潮。

棒協公布相關訊如下：