亞錦賽／台韓開幕戰保留500張票 12月3日大巨蛋開賣
亞洲棒球錦標賽將於12月3日開打，中華隊在台北大巨蛋開幕戰對決南韓，引爆球迷搶票熱潮，中華棒球協會今天表示，台韓大戰加開外野B1層觀眾席近4千席，明天中午12點起開賣，票價為400元。
亞錦賽開幕戰是台北大巨蛋啟用後首場正式比賽，原定內野票13000張被秒殺，決定加開席次，預料仍會掀起搶票熱潮。
棒協公布相關訊如下：
「本屆2023年第30屆亞洲棒球錦標賽，因球迷迴響熱烈，在台北市政府、遠雄巨蛋公司與中華棒協討論，並經巨蛋公司經內部工程檢討後，同意12月3日中華與韓國之戰，加開外野B1層觀眾席近4千席。
加開席次預計將於於明（28）日中午12點於拓元售票系統開賣，但將保留500張票供現場購買，並預計於12月3日下午1點開賣、每人限購2張。中華隊其餘在大巨蛋之比賽場次外野是否開放，將視情況而定。」
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