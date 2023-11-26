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冬盟／3分都跟紀慶然有關 雄鷹叼走台灣球隊本屆第1勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊紀慶然。圖／中華職棒提供
台鋼雄鷹隊紀慶然。圖／中華職棒提供

台鋼雄鷹隊投手群昨天被日本社會人隊爆打21安、9分，今天狀況回穩，6任投手讓U23中華培訓隊只出現3安，加上紀慶然貢獻2分打點，雄鷹隊終場以3：1贏球，拿下在冬季聯盟的首勝。

雄鷹隊由日籍投手塩田裕一先發，只投3.1局被敲3安打、失1分，有5次三振、3次保送，他在前3局未被敲安，第4局遭遇連環安打，中華隊盧彥祖、翁耀宗連兩支二壘打串聯先掉1分，烏凱恩接續敲安，雄鷹隊也在此時決定換投，陳正毅接手僅用2球製造雙殺止血。

雄鷹隊4局下開局就出現曾子祐四壞保送、王博玄挨觸身球上壘，兩出局後，紀慶然敲出安打追平；6局下雄鷹出現2支安打，一、三壘有人局面，紀慶然盗二壘，中華隊捕手朱瑋淇傳二壘傳了一個彈跳，不僅沒抓到紀慶然，也讓三壘上的王博玄跑回超前分。

8局下雄鷹隊再添保險分，藍寅倫、杜家明先後敲安攻占一、三壘，紀慶然以高飛犧牲打再度建功，此役個人貢獻2分打點，獲選單場MVP。

雄鷹拿下第一勝，今天是冬盟賽程第二天，因首日賽程3支台灣代表吞下2敗1和，今天雄鷹隊擊敗中華隊，也是台灣球隊在本屆冬盟取得的第一勝。

紀慶然 中華隊

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