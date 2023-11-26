關懷盃／錯過龍隊封王遊行很可惜 王躍霖回饋原鄉

中職味全龍隊今天進行封王遊行，不過隊員王躍霖仍選擇到關懷盃回饋原鄉。王躍霖表示，非常感謝領隊，因為自己是以前關懷盃的受惠者，成為職棒球員之後，想和學長一起回饋。

這個週末棒球活動滿滿，除了關懷盃從24日進行到27日，昨天有富邦悍將球迷感恩會，今天則是總冠軍隊伍味全龍隊的封王遊行。不過原棒協理事長林智勝、副理事長王維中，以及王維中的哥哥王躍霖都向龍隊球團請假，到花蓮幫忙關懷盃。

王躍霖今天接受媒體訪問時表示，其實內心覺得不能去封王遊行很可惜，「畢竟這是我第1年來（味全龍），一起拿下總冠軍對我來說意義非凡，我也很想參與，但就都卡在一起」。

不過他指出，龍隊領隊丁仲緯知道他與林智勝、王維中要來關懷盃，馬上答應請假，只要今晚趕回台北參加慶功晚宴。

王躍霖說：「關懷盃對我來說很重要，很謝謝領隊跟球團可以讓我們來這裡。」

王躍霖從2015年回到中職之後，每年都會來關懷盃報到，且幾乎都是待完全程，對他來說，關懷盃的順位就是第1，「因為我是受惠者，我在國小、國中時都在關懷盃拿過冠軍，以前也是看著大賢拜（前輩）在這裡。」

當年的關懷盃小朋友，如今已成為職棒球員。王躍霖說：「在我們當小球員的時候看著賢拜，就會希望有朝一日可以成為跟學長一樣的職棒球員，小學嚮往的那些一一實現之後，就想要跟學長一樣回饋，很珍惜這種感覺，這就是為什麼我會回來。」

王躍霖今天擔任台東豐田國小與高雄屏山國小比賽的球評，他笑說，這已經是第4次在關懷盃當球評，「第1次當球評還提前1小時到，但後來就上手了，大概注意一下場上狀況、誰狀況比較好、發生什麼事，提點一下」。

余謙到關懷盃看弟弟余磊比賽 盼未來場上對決

中華職棒中信兄弟投手余謙（右）與弟弟余磊（左）相差8歲，目前是台東縣卑南國中棒球隊球員的余磊近日隨隊參與第30屆原棒協關懷盃棒球邀請賽，余謙也現身關注弟弟比賽情形。（關懷盃提供）

中職中信兄弟投手余謙的弟弟余磊現在是台東縣卑南國中3年級球員，余謙這次除了來幫忙關懷盃，也來看弟弟比賽，他表示，弟弟身體素質已跟自己差不多，期盼未來有機會對決。

余謙與弟弟余磊差了8歲，余謙表示，弟弟從小就跟著他一起打球，他笑說：「弟弟只要一回家，就會一起丟丟球，雖然有時候會想要休息。」雖然2人相差8歲，不過余謙指出，兄弟倆並不會有隔閡，「我們都會打在一起，到現在還會，弟弟也都會跟我炫耀今天表現怎麼樣。」

余謙還說，只要弟弟余磊表現好，就會送弟弟手套、球鞋當禮物。雖然余磊現在才國中，不過余謙認為，「他的身體素質已經跟我差不多。」現在余磊兼任投手和野手，余謙指出，「趁這個時間多守幾個位置，多試試看，而且他有英雄命，不管先發、代打都可以建功。」

余磊未來想要跟哥哥在職棒場上對決、甚至超越哥哥，對此余謙笑說：「有機會跟他對決是最好的，但我不會被他超越。」

這次到關懷盃看弟弟比賽，余謙說：「他期待關懷盃很久了，也是他的最後一屆關懷盃了，就來陪他完成，去年他是加油團主角，在觀眾席帶領大家幫忙加油，他滿會帶動全場的，是球隊的開心果。」

悍將新秀林栚呈首次回饋關懷盃 3級時期都打過

中華職棒富邦悍將隊新秀投手林栚呈（持球者）在國小、國中、高中時期都打過原棒協關懷盃棒球邀請賽，這次首度以職棒球員身分回饋關懷盃，26日擔任棒球教室講師，與小球員互動。中央社

中職富邦悍將林栚呈今年首次以職棒球員身分回饋原棒協關懷盃，不過他在國小、國中、高中時期都打過關懷盃，他表示，小時候跟王勝偉等球星要過簽名，結果現在成為隊友。

23歲的新秀投手林栚呈是去年季中選秀富邦悍將第7指名，身高達195公分。以前關懷盃還有青棒組，林栚呈在少棒、青少棒、青棒時期都打過關懷盃，成為職棒球員之後也回到花蓮回饋，由於昨天悍將有球迷感恩會，結束後林栚呈就馬上趕到花蓮。

林栚呈今天擔任棒球教室的老師之一，他表示，能來關懷盃很快樂，「因為我本身就很愛小朋友、跟小朋友一起玩。」不過林栚呈笑說，本來以為小朋友會問很多球技方面的問題，昨天還為此準備了很久，「但都沒有用到，都是問我幾歲、有沒有女朋友這種問題。」

林栚呈在3級棒球時期就是關懷盃的常客，他說：「以前都遇到智勝賢拜（前輩）他們，都是過來玩的心態，開心打棒球；現在換成我以職棒球員身分回來，很開心，學生時期我也跟這些小朋友一樣跟球星要簽名。」

林栚呈回憶，以前在關懷盃跟林智勝、高國輝、王勝偉、張志豪、陳鏞基等人都要過簽名，結果現在還跟高國輝、王勝偉成為隊友。林栚呈也笑說：「剛剛智勝學長也嚇到，說我怎麼變這麼高。」

林栚呈本季在二軍出賽23場都是後援、投25局，拿下3勝、5中繼成功，防禦率4.32。他表示，進職棒之後真的差異很大，經歷了一陣子適應期，不過經過一整季磨練，自己的身體素質、技術都有進步，也會跟學長請教經驗，像是後援投手要怎麼配球、跟打者對決。

談到明年目標，林栚呈希望可以升一軍，並把球種、控球都練起來，目前均速大約144、145公里，希望能提升到148公里以上，最近也多練了伸卡球、縱向指叉球。

原棒協關懷盃棒球邀請賽邁入第30屆，26日舉行棒球教室，師資陣容由原棒協理事長林智勝領軍，還有知名球星陽耀勳、陳鏞基、林栚呈等人參與，不只指導球技也教導應有態度。圖為眾人合影。中央社

關懷盃棒球教室 林智勝不只指導球技也教導態度

關懷盃棒球邀請賽進入第30屆，今天進行棒球教室教導小朋友，林智勝等球星除了指導球技，也趁機教導態度，在團體生活要互相尊重，也期盼小球員長大後也可回饋關懷盃。

關懷盃今天進入第3天賽程、進行複賽，主辦單位都會針對已經被淘汰球隊進行棒球教室，本屆有寒溪國小、光復國小、大同國小、桃源國小、中原國小、法治國小報名，師資陣容則是原棒協理事長林智勝帶領，還有陽耀勳、陳鏞基、林栚呈。

棒球教室除了指導小球員球技，球星也會回答小朋友的問題，還有教導小朋友應有的態度，今天就有小朋友因為過於「嬉皮笑臉」，遭到林智勝糾正；林智勝對小球員們說：「要學習東西就認真學，可以開玩笑的時候開玩笑，但是該尊重的時候還是要尊重，也希望你們以後可以回來看看學弟、回饋他們。」

林智勝受訪時表示，有些小朋友愛亂接話，「今天是因為他們教練不在，雖然可以輕鬆一點，但這是團體運動，還是要學習互相尊重，希望可以從中給他們一些教育，讓他們學習到一些東西。」

不過今天的棒球教室大部分時間還是相當歡樂，球星們也很受到小朋友歡迎，甚至有小球員知道台中市成棒隊的陽耀勳，曾經在2013年世界棒球經典賽投到手指破皮。

林智勝問到大家的偶像，小朋友們則是紛紛回答江坤宇、郭天信、陳子豪等中職年輕球員，不過有小朋友說偶像是林智勝，林智勝開玩笑回應，「可是我快退了耶，要不要換個人」。