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中職／勝騎士回鍋獅隊快了？領隊：接近達成共識盼近日敲定

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
勝騎士今年為統一獅隊效力半季，繳出8勝1敗、防禦率1.44的優異成績單。本報資料照片
勝騎士今年為統一獅隊效力半季，繳出8勝1敗、防禦率1.44的優異成績單。本報資料照片

統一獅隊洋將去留規畫，除了季中已經完成續約的羅昂外，目前首要任務是簽下勝騎士布雷克，領隊蘇泰安透露談約進展順利，與勝騎士已經快達成共識，但還是希望盡快收到合約回傳，希望能在這幾天就完成簽約。

勝騎士今年首度挑戰亞洲職棒戰場，本季在中職出賽10場、62.2局，拿下8勝1敗、防禦率1.44，9場先發就有8場優質內容，好表現也為他爭取到韓職關注目光，7月初由起亞虎隊買斷合約赴韓發展，離台時還居勝投、防禦率雙冠王。

勝騎士在起亞虎出賽12場（11場先發），取得4勝4敗、防禦率5.94，季後未獲續約，獅隊也馬上與他接洽，近日陳重羽領取最佳十人捕手的感謝文中，勝騎士現身恭喜、留言「很快再見」，且附上「噓」和「遮嘴」的表情符號，引起球迷想像是否已經確定回鍋獅隊。

先前在起亞虎確定不續約勝騎士後，獅隊即有對外表示將盡快與他接洽，蘇泰安表示，經過這一、兩個禮拜的洽談，進展相當順利，雙方已經接近達成共識，看能不能在這幾天完成合約，「勝騎士去韓國前就有表達若回來台灣，會優先考慮獅隊，在獅隊期間也與隊友、教練相處融洽，應該也有助於他決定再次回到獅隊。」

布雷克的續約洽談也在同步進行中，本季留到季末的洋投還有克維斯、蘭道爾、布萊威，蘇泰安表示，這3人可能擇1或看看有沒有其他更好選項，他也肯定克維斯今年在獅隊也有優異表現，球團會盡快評估接下來的洋投規畫。

騎士 蘇泰安 布雷克

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