關懷盃／張泰山之子張可洛國中首轟出爐 力量心態都進步

第30屆關懷盃棒球邀請賽今天進入第2天賽程，張泰山之子張可洛目前國2，今天在首局轟出2分全壘打，升國中之後首轟出爐，他表示，上國中之後打擊力量、心態都進步很多。

張泰山的兒子張可洛受到爸爸影響，從小就喜歡打棒球，升上國中之後選擇就讀大園國中，目前就讀2年級。大園青少棒隊今天在關懷盃以22比0擊退花崗青少棒隊，其中擔任開路先鋒的張可洛在第1局第2次上場打擊時，敲出一發2分全壘打。

張可洛賽後接受訪問時表示，這是自己升國中之後首轟，「很開心，因為國1的時候都打不出去。」張可洛指出，自己在升國中後打擊、守備各方面都有進步，尤其是打擊的力量進步很多，主要是自己有去外面訓練；守備方面現在如果發生失誤，也會告訴自己不要再想。

張可洛指出，之前其實一直會很害怕自己打不好，有一次被爸爸張泰山叫去講話時就哭了，「爸爸說放開來打就好。」之後張可洛在場上的心態也進步很多。

張可洛目前在球隊主要守備位置為游擊手及二壘手，「阿讓」鄭兆行的兒子鄭甯哲也在大園青少棒隊，是張可洛的學弟，同樣守游擊。談到鄭甯哲，張可洛說：「他的守備快要比我好了，他也會問我游擊那邊的事情。」