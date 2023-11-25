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關懷盃／張家婕想繼續打青少棒 班長張志強支持女兒想法

中央社／ 花蓮25日電
前職棒球員、現任花蓮縣三民國中棒球隊總教練張志強的女兒張家婕（圖）也是棒球好手。 中央社
前職棒球員、現任花蓮縣三民國中棒球隊總教練張志強的女兒張家婕（圖）也是棒球好手。 中央社

前職棒球員、現任花蓮縣三民國中總教練張志強的女兒張家婕也是棒球好手，升國中後有機會進三民青少棒隊，張志強表示，張家婕是拚了命在練球，未來也會把她當男生訓練。

「班長」張志強的2女兒張家婕是花蓮縣玉里國小棒球隊的球員，這次第30屆關懷盃棒球邀請賽張家婕也有參加軟式組比賽。張家婕受到爸爸影響從小耳濡目染，平時就會跟爸爸傳接球，在升6年級的暑假時正式加入棒球隊，為了打棒球還特地轉學。

雖然父女倆都有參加關懷盃，不過張志強因為要忙著帶隊三民國中青少棒隊，可惜沒有機會去看女兒比賽。張志強今天接受訪問時表示，女兒未來升國中之後，強烈表達繼續想打棒球，也有機會未來加入三民國中青少棒隊，「有幾間國中希望她去打快壘，但她比較不喜歡大顆的球。」

要是未來有機會成為女兒的教練，張志強說：「我會把他當男生球員看待，訓練上不會少跑幾圈。」不過女兒對於棒球的熱愛完全不用擔心，張志強甚至只擔心她受傷，「有時候我偷偷去看他們練球，她都是不要命地在練習，她只要進到球場就是另外一個人，可以很專注去練習。」

張家婕從小就跟著爸爸在棒球場，張志強指出，「她從小就在看棒球、摸棒球，小時候甚至可以很認真地看一整天比賽，都不滑手機。」張家婕從國小1年級開始就表達想要打棒球的想法，「但媽媽說這條路很辛苦，而且不像男生以後還可以打職棒。」

不過張志強也說服老婆，「我說先不用去想未來要幹嘛，不用要求她不喜歡的事情，等功課穩定了，就可以慢慢讓她練。」張志強笑說，張家婕還有一次因為流感不能進學校練球，而難過了好久。

棒球 張志強 關懷盃

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