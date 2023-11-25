關懷盃／鄭兆行兒子鄭甯哲也是游擊手 在家就能請教守備

「阿讓」鄭兆行在球員時期就是以游擊守備聞名，他的兒子鄭甯哲目前在桃園市大園國中也守游擊，平常在家裡會向爸爸請教要怎麼接球、傳球，未來確定會繼續打球。

第30屆關懷盃棒球邀請賽昨天在花蓮開打，桃園市大園國中青少棒隊陣中的國1球員鄭甯哲，是現任樂天桃猿教練鄭兆行的兒子。

鄭兆行表示，因為兒子從小看他打球，自然而然就對棒球產生興趣，在即將升國中時，鄭甯哲也強烈表達想要繼續打球，但因為擔心打棒球會很辛苦，鄭兆行笑說：「本來想說他住校2個星期就會想放棄了，結果他說很好玩，就讓他去做喜歡的事情。」

鄭兆行以往都會來關懷盃監場，這次剛好看到自己兒子的比賽，他表示，這次是兒子上國中之後第一次現場看他比賽，「有跟他講我會來，但我就是遠遠地看他，當作不認識他。」

被問到平常在家裡會不會聊棒球的事情，鄭兆行指出，平常都不會主動去找兒子聊，都是等他來自己問。鄭兆行說：「他在球場上遇到困難時，都會來問說要怎麼接、怎麼傳、雙殺要怎麼丟，我在家裡就做示範。」

鄭甯哲則表示，自己是國小3年級開始想要打球，雖然爸爸有說過打棒球會很辛苦，「但還是想打，棒球很好玩。」鄭甯哲在國小時守三壘，不過上國中之後改守跟爸爸一樣的游擊，也覺得游擊比較好玩，「游擊要接比較多球，但有時候會不知道怎麼接，就會去問爸爸。」

今天是升國中之後爸爸第一次來看自己比賽，鄭甯哲說：「很緊張，希望把每顆球都接好，但今天有接球失誤。」

鄭甯哲也堅定地說，未來想要繼續打棒球，升高中之後也想繼續打，且除了爸爸之外，最喜歡中信兄弟的游擊手江坤宇。