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中職／鼓勵曾峻岳有夢就去追 悍將領隊：目前無球團具體接觸
富邦悍將隊投手曾峻岳行使旅外球員權利，期望跳向日本職棒舞台，領隊林華韋抱持鼓勵，希望他有夢就去追。至於是否已有球團與悍將隊接洽？他表示，球隊目前並無具體接觸，但不清楚是否有與他個人接觸。
曾峻岳一軍年資滿3年，季後行使旅外球員權利，目標瞄準日職，亞冠賽登板並未展現他在中職的壓制力，引起關注是否影響行情。
林華韋表示，曾峻岳尋求旅外，目前都照程序在走，「若有機會非常樂見到他可以旅外，選手生涯夢想的追求，我們站在鼓勵、協助的角色來做。」
是否已有球團接洽悍將隊？林華韋表示，「目前與球團沒有具體接觸，之前的接觸，大家都知道，但是否有和個人的接觸不曉得。」
根據中職規章對於旅外球員的規定，對於所屬球團同意行使旅外球員權利之選手，外國球團不受轉隊費規定限制，由原球團與外國球團直接接觸，或依本聯盟與國外聯盟之間相關協定辦理，過去共7人行使僅王柏融成功簽下旅外合約，曾峻岳尋求成為第2位成功案例。
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