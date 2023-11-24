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關懷盃／德芙蘭少棒隊剛成軍1年 坐車8小時參加關懷盃

中央社／ 花蓮24日電
第30屆原棒協關懷盃棒球邀請賽24日開打，台中德芙蘭國小球隊剛成軍1年多，這次花了8小時車程到花蓮參加關懷盃軟式少棒組賽事，小球員們賽後特地穿上泰雅族傳統服飾合影留念。中央社
第30屆原棒協關懷盃棒球邀請賽24日開打，台中德芙蘭國小球隊剛成軍1年多，這次花了8小時車程到花蓮參加關懷盃軟式少棒組賽事，小球員們賽後特地穿上泰雅族傳統服飾合影留念。中央社

軟式組少棒隊德芙蘭國小在去年才成軍，今年就花了8小時車程到花蓮參加原棒協關懷盃棒球邀請賽，由於位於山上，平時要去最近的球場練習也要花不少時間，相當不容易。

台中市德芙蘭少棒隊去年7月在校長古金益的支持下成軍，球隊陣中大多都是泰雅族的孩子，今天德芙蘭國小與來自日本的沖繩石垣少年Orions隊比賽，最終德芙蘭少棒隊以3比16落敗，不過賽後小球員還特別穿上泰雅族服飾，與沖繩石垣少年隊合照。

德芙蘭國小總教練許晏禎表示，一開始成立棒球隊時只有2、3個人，之後透過社團活動讓小朋友慢慢接觸棒球，球員也愈來愈多。德芙蘭國小平時在學校只能在操場練球，並利用星期六、日借球場來練習，而且由於德芙蘭國小位在山上，到最近的東勢國中球場也要30、40分鐘車程。

這次為了參加在花蓮的關懷盃，德芙蘭少棒隊坐了8小時的車才到，不過許晏禎認為，關懷盃是比較大的比賽，「能來參加我覺得還不錯。」談到今天對沖繩石垣少年隊的比賽，許晏禎指出，「可能求好心切，小球員看起來比較緊張。」

不過德芙蘭少棒隊的小球員們也展現落後時不放棄的精神，許晏禎說：「跟日本隊打能得那麼多分真的不容易，對於新球隊來說，不管技術好壞，場上觀念、態度很重要，要讓他們了解什麼時候要做什麼事情最重要。」

由於學生聯盟規定偏鄉小學可以組聯隊，以3校為限，德芙蘭少棒隊還有來自白冷國小、和平國小的球員，今天的先發投手王忻顥就是來自和平國小。許晏禎透露，王忻顥今天雖然在打擊時因為被觸身球打到而一度落淚，不過展現企圖心不願下場。

王忻顥的主要守備位置是投手及游擊手，有「飛鳥哥」之稱，王忻顥指出，是因為很常跳起來接到球，偶像就是中職中信兄弟游擊手江坤宇。

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