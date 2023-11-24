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關懷盃／張志強女兒加入棒球隊 張家婕熱愛打球不怕累

中央社／ 花蓮24日電
第30屆原棒協關懷盃棒球邀請賽首次舉辦軟式組正式賽，花蓮縣玉里國小陣中球員張家婕（圖）是前職棒球員張志強的女兒，張家婕受到爸爸影響，從小耳濡目染，平時就會跟爸爸傳接球。 中央社
第30屆原棒協關懷盃棒球邀請賽首次舉辦軟式組正式賽，花蓮縣玉里國小陣中球員張家婕（圖）是前職棒球員張志強的女兒，張家婕受到爸爸影響，從小耳濡目染，平時就會跟爸爸傳接球。 中央社

第30屆原棒協關懷盃棒球邀請賽首次舉辦軟式組正式賽，花蓮縣玉里國小陣中的球員張家婕是前職棒球員張志強的女兒，熱愛打棒球的張家婕說：「做自己喜歡的事情不怕累！」

關懷盃去年開始舉辦軟式組示範賽，今年則是首屆正式賽，球隊有花蓮縣玉里國小、台東縣綠島公館國小、台中市德芙蘭國小，以及來自日本的沖繩石垣少年。其中玉里國小棒球隊陣中的6年級女球員張家婕，是前統一獅隊球員、現任花蓮縣三民國中總教練張志強的女兒。

張家婕受到爸爸影響從小耳濡目染，平時就會跟爸爸傳接球，在升6年級的暑假時正式加入棒球隊，為了打棒球還特地轉學。張家婕指出，一開始爸爸就有「警告」她打棒球很累，不過她說：「我不會怕累，做自己喜歡的事情不會怕累，打棒球很快樂。」

這次是張家婕首度參加關懷盃，她的守備位置主要是投手、三壘手及游擊手，她最喜歡擔任三壘手，「因為守三壘可以用力傳球。」而平時爸爸張志強也會教她投變化球，這次參加關懷盃也有收到爸爸的鼓勵。

每當中職在花蓮球場有比賽時，張志強都會去擔任球評，張家婕也會跟著一起進球場看比賽，談到最喜歡的中職球員，張家婕說是中信兄弟隊的江坤宇，「因為他守備、打擊都很強。」另外，現在張家婕拿的手套，是樂天桃猿隊球員馬傑森送給她的，因為馬傑森之前就是張志強的子弟兵。

棒球 張志強 關懷盃

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