中職／破天荒！Fubon Angels辦演唱會 李晧禎等21女孩到齊
Fubon Angels即將開唱，今天宣布明年1月18日、19日一連兩天於宏匯廣場Zepp New Taipei舉辦2024《 Volume Up! 》演唱會，不僅是成軍7年以來最盛大公演，更為全台首支舉辦售票演唱會的啦啦隊。演唱會推出兩日套票，購買本季富邦勇士隊季票FA動次席者享有獨家優惠價及優先購票權，門票將在11月29日開賣，屆時Angels將全員到齊，包括來自韓國的李晧禎、新成員大頭、百白、卡洛琳、栗子共21名Fubon Angels都會出席參與演出。
Fubon Angels自2017年成軍以來，首度舉辦售票公演，自4月展開場勘、前置、討論演唱會形式等，長達九個月的籌備期，過程中每位成員與幕後團隊單獨面談、討論及選曲，並各自學習才藝，主辦單位也精心打造豪華專業的幕後團隊，邀請魚丁系鼓手小威為顧問、貝斯手馨儀為舞台總監及其專業團隊一手策畫，此團隊為韋禮安演唱會之企劃製作，舞蹈統籌找來曾與徐若瑄共組「少女隊」的王思涵老師。
Angels近期為了演唱會已展開兩個多月的集訓，因訓練過程得同時兼具有棒球、籃球賽事及商演活動， Angels依舊盡全力的參與訓練，從球場到舞台，期待以不同的組合激盪出更多火花，將最好的一面呈現給粉絲們。
本場席次規畫分為尊爵騎士席、搖滾騎士席、飆風騎士席、浪漫騎士席、戰慄騎士席等，依照區域贈送炫光手燈或炫光衝鋒旗，單日票價由680元至5200元不等，另規劃可容納25人的VIP包廂席，售價為12萬元。
為給予長期支持Fubon Angels的球迷朋友回饋，更推出兩日套票，購買兩日套票或VIP包廂席者，擁有Sound Check Party參加資格，可搶先進場觀賞Fubon Angels彩排。其中最能近距離觀賞震撼演出，還能感受髮香魅力的「尊爵騎士席」，限量150席，不但能擁有炫光手燈、《 Volume Up! 》T恤、優先進場權利、現場商品折扣優惠，購買該席兩日套票還加碼贈送《 Volume Up! 》雷射視覺海報與演出後簽名會資格。
《 Volume Up! 》演唱會門票將在11月29日中午12點至23點59分開放2023-24勇士季票FA動次席優先購買單日及兩日套票，凡購買尊爵騎士席兩日套票，享有專屬優惠價8800元(原價為1萬400元)，購買其他限定區域兩日套票，可享票價九折優惠；11月30日中午12:00將全面開賣門票，欲購票者可至臺北富邦勇士售票網、富邦勇士售票APP購買，更多資訊請於Fubon Angels官方粉絲專頁查詢。
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