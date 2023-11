中職／破天荒！Fubon Angels辦演唱會 李晧禎等21女孩到齊

Fubon Angels即將開唱,今天宣布明年1月18日、19日一連兩天於宏匯廣場Zepp New Taipei舉辦2024《 Volume Up! 》演唱會,不僅是成軍7年以來最盛大公演,更為全台首支舉辦售票演唱會的啦啦隊。演唱會推出兩日套票,購買本季富邦勇士隊季票FA動次席者享有獨家優惠價及優先購票權,門票將在11月29日開賣,屆時Angels將全員到齊,包括來自韓國的李晧禎、新成員大頭、百白、卡洛琳、栗子共21名Fubon Angels都會出席參與演出。

Fubon Angels自2017年成軍以來,首度舉辦售票公演,自4月展開場勘、前置、討論演唱會形式等,長達九個月的籌備期,過程中每位成員與幕後團隊單獨面談、討論及選曲,並各自學習才藝,主辦單位也精心打造豪華專業的幕後團隊,邀請魚丁系鼓手小威為顧問、貝斯手馨儀為舞台總監及其專業團隊一手策畫,此團隊為韋禮安演唱會之企劃製作,舞蹈統籌找來曾與徐若瑄共組「少女隊」的王思涵老師。

Angels近期為了演唱會已展開兩個多月的集訓,因訓練過程得同時兼具有棒球、籃球賽事及商演活動, Angels依舊盡全力的參與訓練,從球場到舞台,期待以不同的組合激盪出更多火花,將最好的一面呈現給粉絲們。

本場席次規畫分為尊爵騎士席、搖滾騎士席、飆風騎士席、浪漫騎士席、戰慄騎士席等,依照區域贈送炫光手燈或炫光衝鋒旗,單日票價由680元至5200元不等,另規劃可容納25人的VIP包廂席,售價為12萬元。

為給予長期支持Fubon Angels的球迷朋友回饋,更推出兩日套票,購買兩日套票或VIP包廂席者,擁有Sound Check Party參加資格,可搶先進場觀賞Fubon Angels彩排。其中最能近距離觀賞震撼演出,還能感受髮香魅力的「尊爵騎士席」,限量150席,不但能擁有炫光手燈、《 Volume Up! 》T恤、優先進場權利、現場商品折扣優惠,購買該席兩日套票還加碼贈送《 Volume Up! 》雷射視覺海報與演出後簽名會資格。