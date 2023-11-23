中職／廖健富撞臉頓宮裕真 受日媒訪問：想見兄弟

樂天桃猿隊廖健富長相與日職歐力士隊頓宮裕真神似，獲得樂天日籍教練古久保健二認證，廖健富也因此接受日本媒體採訪，未來如果有機會，也希望跟這位「兄弟」見面。

日媒「Full Count」記者篠崎有理枝專訪廖健富，認為不僅長相與頓宮裕真相似，且兩人都是捕手出身，但以一壘手、指定打擊身分出賽，不僅古久保健二曾點出此事，也有球迷特別傳照片比較，廖健富說：「球迷說我是左打的頓宮，他是又打的廖健富。」

廖健富在2017年初登一軍就在少少的打數中展現強打少年能力，隔年更以全季3成87的高打擊率作收，被期待成為「4割男」，至今7個球季平均打擊率3成28，今年更以83分打點拿下打點王，22轟只差全壘打王1轟。

廖健富表示，自己面對低潮時，為了避免想太多，會用散步轉換心情，自己也多加研究對手，雖然因為受傷改任指定打擊，中間一度想要繼續當捕手，但教練希望他為了未來而努力，因此接受轉變，專注在打擊上而繳出不錯成績。

在訪問過程中，廖健富不時說出「對」、「謝謝」之類的日文，他表示，因為球團由日本公司接手，因此接觸日語的機會變多，也稍微學了一些。

廖健富過去雖然想過到日本打球，但現在更專注在為樂天桃猿而戰，不過如果未來到日本有機會的話，廖健富也說：「想見見我的兄弟。」期待與頓宮裕真見面。