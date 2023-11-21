中職／鋼龍風暴席捲5獎 味全龍隊史隔26年再獲年度MVP
中職年度最大獎最有價值球員開獎，味全龍隊洋投鋼龍締造雙冠王賽季，全季吃下183局為聯盟之最，在MVP票選上擊敗吉力吉撈．鞏冠、廖健富兩位強打，前一位拿到MVP的龍隊選手已要追溯到隊史「前世」、1997年洋投賈西。
年度MVP由2位打者、1位投手相爭，鋼龍本季13勝、155次三振都居聯盟第一，另外還是最佳十人、金手套雙料得主，今天在頒獎典禮現場壓軸開獎的年度MVP也落入他的手中，包攬5座獎盃大豐收。
龍隊隊史過去僅一次拿下年度MVP，就是現任投手教練的賈西在1997年贏得，鋼龍相隔26年再為龍隊搶下這座年度大獎。
龍隊今年取得下半季冠軍、全年戰績第一，鋼龍維持整季穩定的表現是關鍵之一，尤其在布里悍、伍鐸都曾因傷退出戰線不短時間的情況下，洋投一度只靠鋼龍一人支撐，重要性也更被放大。
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