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中職／吉力吉撈．鞏冠變髮吸睛 妙喻換造型彷彿去趟舊金山

中央社／ 台北21日電
中華職棒年度頒獎典禮21日登場，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠（前）以「雷鬼頭」造型出席，全身黑色裝扮搭配項鍊，相當吸睛。 中央社
中華職棒年度頒獎典禮21日登場，味全龍隊吉力吉撈．鞏冠（前）以「雷鬼頭」造型出席，全身黑色裝扮搭配項鍊，相當吸睛。 中央社

味全龍隊吉力吉撈鞏冠今天以「雷鬼頭」造型出席頒獎典禮，他說變髮宛如「去了一趟舊金山」、費時13小時，完成全壘打王2連霸的他只想著要更好，讓更多中職球迷願意進場。

中華職棒味全龍隊重砲吉力吉撈．鞏冠今年以23發全壘打險勝樂天桃猿隊野手廖健富，完成全壘王2連霸，同時入圍中職年度大獎MVP，將與隊友投手鋼龍、桃猿隊野手廖健富競爭MVP獎項。

吉力吉撈．鞏冠剪去本來的金色頭髮，今天換上全黑的「雷鬼頭」造型出席，他笑說「是為了低調」，黑色也配合膚色，一身黑搭配鑽石項鍊、造型吸睛，為了這個新髮型他也妙喻：「等於去了一趟美國舊金山。」

吉力吉撈．鞏冠表示，很珍惜參加頒獎典禮的機會，不可能每年都有，可以來到頒獎典禮，當然要更用心、更珍惜。

對於入圍年度MVP，吉力吉撈．鞏冠直言沒有想過，只想著努力在場上讓自己更好，知道入圍MVP當下心情異常的平靜，「代表我現在做的事情是對的，希望讓自己越來越好、越來越穩定。」

季末與廖健富競爭全壘打王，吉力吉撈．鞏冠稱讚廖健富是很認真的選手，但要打幾支全壘打沒辦法設想，今年球季自己也不是一直很順利，遇到低潮時也需要靠隊友鼓勵再站起來。

被問起誰最有機會拿下MVP大獎，吉力吉撈．鞏冠內舉不避親點名隊友鋼龍，直言鋼龍可以健康打完整季，對球隊貢獻很大。

吉力吉撈 鞏冠 廖健富

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