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典藏巨蛋／期待大巨蛋成野球聖地 郭俊麟：打棒球也能打進巨蛋

聯合報／ 記者陳宛晶／專題報導
郭俊麟旅日效力西武獅隊時，主場就是西武巨蛋，成為他人生解鎖的第一座巨蛋球場。 本報資料照片
郭俊麟旅日效力西武獅隊時，主場就是西武巨蛋，成為他人生解鎖的第一座巨蛋球場。 本報資料照片

台北大巨蛋今天進行對外測試賽，首度開放民眾進場，室內看棒球比賽不再是「國外限定」，喊了30幾年的「巨蛋夢」，現在不用搭機，而是搭捷運到國父紀念館站就能感受，生涯已經「閱蛋無數」的選手，看待這顆「蛋」的出現，同樣抱持期待。

★郭俊麟：「以前要進入巨蛋，好像一定要演唱會，其實打棒球也可以打進巨蛋。」

郭俊麟旅日時期效力的西武獅隊，主場本身就是巨蛋，西武巨蛋也是他解鎖的第一顆「蛋」，初次見到有屋頂的棒球場，他說感覺很特別，但後來再看到其他巨蛋，就明顯感受西武巨蛋弱了一截，「因為西武巨蛋算是半巨蛋，好處是不會曬太陽、下雨也不用擔心，但天氣熱和冷會溫差很大，夏天比戶外還熱、冷又會很冷，不像一般巨蛋會開空調。」

台灣過去「無蛋」，他曾碰過日本隊友來到台灣打國際賽，看到這邊的天氣、球場狀況，好奇問起「這樣不會太熱嗎？」郭俊麟直言：「因為他們在日本的環境好太多了。」郭俊麟說在台灣，光是從學生棒球到職業比賽，場地已經有段落差，以前沒想過巨蛋這件事，「到國外看到巨蛋，才發現確實和別人有段落差。」

隨著大巨蛋啟用，台灣即將正式有了第一座可以打棒球的室內球場，郭俊麟期待巨蛋球場有一天能成為選手、球迷心中的棒球聖地。

郭俊麟說：「看會不會再多幾個巨蛋，以後學生棒球打到複賽、決賽，可以進到巨蛋，讓比賽不只是比賽，而是朝踏進巨蛋、踏進更好球場的目標，以前要進入巨蛋，好像一定要演唱會，其實打棒球也可以打進巨蛋。」

不只身為球員的角度期待巨蛋的誕生，郭俊麟小時候也是中職球迷，時常進球場觀戰，常常都是還沒進場就滿身大汗，他也從球迷視角出發，「如果是在巨蛋看球，感覺就是百貨公司的概念，有帶小朋友的球迷，也會更有意願進場。」

日本 大巨蛋 演唱會

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