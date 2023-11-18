典藏巨蛋／日本內野守備強有理 陳冠宇對大巨蛋最大期待在草皮

台北大巨蛋今天進行對外測試賽，首度開放民眾進場，室內看棒球比賽不再是「國外限定」，喊了30幾年的「巨蛋夢」，現在不用搭機，而是搭捷運到國父紀念館站就能感受，生涯已經「閱蛋無數」的選手，看待這顆「蛋」的出現，同樣抱持期待。

陳冠宇旅日10年，在2015年轉戰位於太平洋聯盟的羅德隊後開啟「攻蛋之旅」，人生解鎖的第一座巨蛋球場是福岡，他還記得當時雀躍的心情，「一踏進去就覺得好漂亮，從巴士下來進到球場，感受是這是一個室內球場，原來室內可以打棒球。」

在巨蛋出賽的差異，除了不用曬太陽、比賽有冷氣吹，他認為最大差別在於備戰心理的篤定，「就算外面颳風下雨也不會終止，醒來知道今天一定會有比賽，不會因為天氣改變。」

陳冠宇旅日生涯完成6座巨蛋版圖，每座「日式巨蛋」都有各自特色，東京巨蛋特別在是「充氣巨蛋」，在場內可以明顯感受到氣流變動；札幌巨蛋可以切換人工草皮棒球場、天然草皮足球場，福岡巨蛋則有可開閉式屋頂，過去也是日職首見，第一次碰到開閉瞬間甚至還興奮跑到場上欣賞；「半巨蛋」的西武巨蛋是他「體感」上最不舒服、最不像巨蛋的巨蛋，他笑說：「但我那裡成績好像還不錯。」

比起「有屋頂的棒球場」這件事，陳冠宇認為草皮才是關鍵。 本報資料照片

陳冠宇原本對於巨蛋沒有太多想像，因為對選手來說都是打球，直到看過這些巨蛋球場，還有近年天母球場人工草皮的出現。他透露，曾請教過日本內野手，為何他們的接球可以如此流暢、做出高難度動作，對方回答因為知道球不會亂彈，「不用等接到再做下一個動作，還沒接到就想下一步要怎麼走，場地的穩定性對內野手太重要。」

比起「有屋頂的棒球場」這件事，陳冠宇認為草皮才是關鍵，他說從沒在天母的人工草皮看過積水、亂彈，洲際雖是天然草皮，但平整度也維持得很好。

陳冠宇表示，「我們會很希望是在草皮很平順的狀態去比賽，反彈不會造成選手受傷風險，打球是一件安定、幸福的事。在不會有一絲不規則彈跳的球場，你能控制的東西變多，可以放心去做可以做到的事情，就能把集中力多一點多放在打擊上。」