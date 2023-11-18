典藏巨蛋／札幌巨蛋創造「又是高志綱」 憶人生第一蛋像土包子

台北大巨蛋今天進行對外測試賽，首度開放民眾進場，室內看棒球比賽不再是「國外限定」，喊了30幾年的「巨蛋夢」，現在不用搭機，而是搭捷運到國父紀念館站就能感受，生涯已經「閱蛋無數」的選手，看待這顆「蛋」的出現，同樣抱持期待。

★高志綱：「有了大巨蛋，中華隊成績會不會變好？我覺得這個很難說，但起碼選手在裡面比賽的安定感會更好。」

國際賽戰功彪炳的高志綱，大學一年級就曾隨培訓隊造訪大阪巨蛋，初次「進蛋」的新鮮感，讓他自嘲很像「鄉下土包子」，「想說怎麼會有這種場地，待上一整天都不會想要離開。那時候沒看過室內球場，抬頭發現有屋頂，哇！室內真的可以打棒球。」

2003年於日本舉行的亞錦賽決賽，高志綱對南韓擊出再見安打，電視台主播一句「又是高志綱」至今仍為球迷津津樂道。 圖╱資料照片

説到中華隊國際賽在巨蛋球場的經典戰役，高志綱占有份量，2003年亞錦賽在札幌巨蛋進行，高志綱面對南韓隊在延長10局敲出再見安打，寫下「又是高志綱」驚奇，而當年為了適應巨蛋球場，中華度曾赴福岡巨蛋移地訓練，高志綱還沒進職棒已經解鎖3顆「蛋」。

「我相信多少是有幫助，尤其是在守備的部分。」高志綱指出，不只是滾地球，在巨蛋裡的空間感，球在空中的感覺還是和戶外球場有落差，福岡移訓讓選手可以提前適應，對該年亞錦賽絕對是加分。

這也帶出另一層思考，國內過去沒有室內球場，面對在巨蛋登場的國際賽，想要提前適應人工草皮、接球視線就必須移地訓練，例如2017年備戰在南韓高尺巨蛋的經典賽，當時也想到福岡巨蛋移訓但沒有檔期，退而求其次租借使用人工草皮的神戶綜合運動公園棒球場。

中華隊在經典賽、世界12強賽於巨蛋球場戰績是慘烈的2勝10敗，台北大巨蛋的出現，能否成為提升勝率的堡壘？高志綱認為並非必然，「我們在巨蛋成績不好，是因為不適應巨蛋或是其他原因表現不好？我覺得這個很難說。」他直言，「成績會不會好，還是要看選手努力。」

但高志綱認為有一點是可以肯定的，「開始有個巨蛋可以比賽，起碼在比賽時不會受到天氣影響，可以在備戰上好好準備、比賽好好發揮，不會因為天氣造成選手進到球場不確定會不會打的心理，或是下雨後場地整理狀況沒那麼好，選手也會擔心受傷，這些可以在擁有巨蛋後有改變，才是對選手的幫助。」

高志綱指出，巨蛋對於場地平穩度的提升，或許能帶動選手潛能的釋放，「就看現在天母的比賽，內野手安定感確實是比較高，可以大膽用力撲、用力滑、用力摔都沒關係，安定感更好的情況下，選手能力就會跟著提升。」他以統一獅隊自家選手林靖凱為例，先前被不規則彈跳直擊臉部，或許平常看來沒有影響，但在球打到特定位置時，「那個畫面會不會又出現在腦海？我覺得不自覺會有影響，如果這種擔憂越少，選手就越敢去做技術的動作。」