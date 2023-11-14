中職／金手套6人蟬聯 江坤宇李凱威滿分上榜、郭天信1分險勝

中華職棒年度金手套得獎名單今天揭曉，今年有6人完成蟬聯，中信兄弟隊三壘手王威晨連續5年獲獎，游擊手江坤宇也完成4連霸，本屆得獎名單中江坤宇與二壘手李凱威都囊括44張5分票，以滿分220分上榜。

味全龍隊洋投鋼龍已入手勝投王、三振王、最佳九人投手獎，確定再多一座獎項，本季41次守備機會中，完成13次刺殺、28次助殺、0失誤、守備率完美的1，拿下投手金手套；守護本壘的重要功臣，蔣少宏今年447次守備機會，390次刺殺、56次助殺、18次盜壘阻殺、1失誤，守備率0.998，拿到205分，奪得生涯首座金手套獎。

今年唯一符合一壘金手套獎資格的選手，富邦悍將隊范國宸守備率0.994，鎮守一壘穩定軍心，最後以203分成功獲選，連續兩年收下一壘手金手套獎；李凱威蟬聯二壘手金手套獎，211次刺殺、336次助殺、4失誤、守備率0.993，表現獲得肯定拿到220分滿分。

王威晨今年236次守備機會，77次刺殺、153次助殺、6失誤，守備率0.975，以183分擊敗李宗賢的127分，連續五年拿下三壘手金手套獎；江坤宇守護游擊大關，511次守備機會，197次刺殺、308次助殺、6失誤、守備率0.988，獲得滿分220分肯定，連續四年收下游擊手金手套獎。