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亞冠賽／首戰先發交給古林睿煬 豪華3中外野陳傑憲先衝

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
圖為古林睿煬在杭州亞運出賽。特派記者季相儒／攝影
圖為古林睿煬在杭州亞運出賽。特派記者季相儒／攝影

亞冠賽中華隊將在明天出發東京，今天加上味全龍、樂天桃猿隊爭冠班底，全員到齊，16日首戰面對日本的先發投手也已經有譜，總教練陳金鋒表示，將把這一戰交給古林睿煬

亞冠賽從11月16日到19日在東京巨蛋舉辦，每隊要打4場比賽，中華隊預賽依序面對日本、澳洲、南韓隊。

中華隊首戰日本隊，據日本媒體報導，日本隊可望將這一戰先交給24歲讀賣巨人隊右投赤星優志，至於中華隊的出牌，陳金鋒今天鬆口，預計交給古林睿煬，至於首場投完之後還會不會有後續出賽？他表示，「要看他的用球數，再做後面安排。」

對於赤星優志的投球，陳金鋒表示，當然有研究，但影片和比賽上去或許會不一樣，「就一場比賽，太多東西反而會讓選手更複雜。」期許選手上了場就是拿出最好的那一面就對了。

中華隊陣中擁有3名中外野手陳傑憲郭天信岳政華，相當豪華，首戰先發中外野預計先交付陳傑憲，鋒總表示：「應該是會讓傑憲先守，讓選手在防守過程彼此聯繫、引導選手，讓他們比較不會那麼緊張。」也要觀察郭天信打完7場台灣大賽的疲勞程度，「看可以負荷到什魔程度，讓他不要像站中外野那麼累。」

中華隊 陳傑憲 陳金鋒 古林睿煬 亞冠賽 郭天信 岳政華

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