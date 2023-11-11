中職／徐若熙鬼神一戰哭了 葉總眼眶不知紅了多少回

味全龍隊退無可退的一戰，徐若熙化身救世主，先發7局無失分、僅被敲出1安打，投出鬼神般的一戰，不只徐若熙自己流淚，總教練葉君璋也坦言，比賽過程中好幾度都看到快要哭了。

龍隊今天以2：0擊敗樂天桃猿隊，面對前一晚才暴打11分的猿隊打線，徐若熙上演完全壓制，先發7局僅被敲1安打、無失分，送出7次三振，以78球吃下7局，投出他在例行賽也不曾達到的境界。

徐若熙開賽起讓猿隊打者13上13下，前4局無人上壘，直到第5局、一出局被朱育賢敲出安打，前4.1局維持完全比賽局面，是總冠軍賽史上第一人，過去2003年第2戰興農牛隊勇壯、2015年Lamigo桃猿隊明星都在4局止步已是原本的最長紀錄。

猿隊打線實力有口皆碑，連同此役參與過57場總冠軍賽，今天是第一次被壓制在全場1安打以下，先前單場最少也有4安打。

葉君璋指出，徐若熙今年在8月底復出，剛開始形同春訓，現在正是處於球季中的階段，調整狀況自然會在此時比較到位，今天掌握度比第一戰更好，「我們一直以來都滿相信他，除了他的能力，心理素質和抗壓都滿強，雖然他都說會緊張，但他總是可以在緊張時表現出自己的能力。」

徐若熙賽後紅了眼眶，他解釋：「就很感動，因為明天是一場很重要的比賽，希望我們可以拿下總冠軍，這一場上去其實也都滿緊張，丟完有釋放的感覺。」