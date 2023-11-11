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棒球／台中市長盃U8賽事陽耀勳到場 培育小小棒球魂

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台中成棒隊陽耀勳教練與小球員開心合影。圖／台中市政府提供
台中成棒隊陽耀勳教練與小球員開心合影。圖／台中市政府提供

台中中央球場今(11)日迎來一場充滿童趣的棒球盛會，112年台中市長盃U8棒球錦標賽共有8支隊伍齊聚一堂，現場歡笑聲不斷，台中市政府期待透過迷你棒球，培養小球員們運動興趣與團隊合作精神，為台中種下棒球種子。

市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席表示，市府長期致力於推動台灣棒球運動發展，讓小球員們透過趣味賽事感受棒球樂趣，也進而培養團隊合作精神。

112年台中市長盃U8棒球錦標賽，包括樂天桃猿夢無限、台中小道奇、東海河馬、台中小金龍、大神岡社區、好棒河馬、仁美國小、魔法棒球學院等8支U8球隊，台中成棒隊也請來8位教練出席擔任球隊客座教練。

李昱叡提到，職棒球星暨市政顧問張泰山全力促成賽事的舉辦，投入心力與資源，也希望小棒球員們能傳承棒球精神與文化，期待小球員們在家長、教練支持下開心玩球。

今日台中成棒隊球星陽耀勳及陳敏賜也開設棒球教室共同教授專業棒球技巧，鼓勵小球員們快樂打球，訓練之餘也要永遠保持對棒球的熱情，同時也分享自身經驗，期待每位孩子在比賽中快樂打球，培養對棒球的喜愛。

棒球 樂天桃猿 陽耀勳

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