中職／元年老龍迷蔣萬安冠軍賽G6開球 約球迷大巨蛋見

中華職棒總冠軍賽打進第6戰，味全龍隊以2勝3敗居劣勢，今晚在天母棒球場的背水一戰，台北市長蔣萬安到場開球，透露自己職棒元年的「老龍迷」身分，相信龍隊能夠拿下冠軍，也跟球迷相約大巨蛋見。

「我是龍迷，而且我當龍迷歷史比大家久。」台北市長蔣萬安今天開球前致詞時表示，自己從中職元年就支持味全龍，對於1990年冠軍賽史東、黃平洋各投出1場完投加1場完封印象深刻，也對1999年陳金茂再見安打奪冠如數家珍。

台北市長蔣萬安透露自己是元老味全龍迷。記者余承翰／攝影

蔣萬安說：「今年時隔20多年，龍隊再次打進總冠軍賽，相信我們一定可以拿下冠軍，龍魂不滅！」而從小時候在收音機前聽比賽，到如今自己站上場開球，蔣萬安直呼是夢想實現，同時也說：「讓我們相約大巨蛋。」

台北大巨蛋起源從1991年職棒2年總冠軍賽，味全龍與統一獅打到第7場卻遇到雨勢中斷，時任行政院長郝柏村也在現場看球，球迷高呼「郝院長，我們要巨蛋」，到如今即將正式與球迷見面，11月18日將舉辦開放球迷進場的測試賽，備戰12月3日的亞錦賽開幕戰。