棒球／12強預賽6取2變6取3 中華隊晉級機率增

世界棒球12強賽將在明年11月舉行，距今倒數1年，根據世界棒壘球總會（WBSC）公布的最新資訊，原本分組「6取2」改為「6取3」，對於上一屆第5名作收的中華隊來說是好消息。

明年的12強賽由A組預賽先起跑，11月10至14日在美洲舉行，主辦國、城市日後公布，B在預賽開幕戰先在11月13日於名古屋巨蛋舉行，接下來14到18日的其餘賽事都在台灣舉行；11月21至23日的複賽和24日的決賽，則在東京巨蛋開打。

12強賽今年改為分2組各6隊開打，9月時公布的晉級方式是各組取前2名晉級複賽，複賽採超級循環賽制，前2名爭金牌，3、4名爭銅牌，不過WBSC公布的最新訊息中表示，將由6組取前3名晉級。

12強賽在2015年第1屆是採取預賽分2組各6隊，分組前4名晉級八強賽，採取單淘汰賽制一路到決賽；2019年則是分為3組各4隊，分組前2可晉級複賽，採超級循環賽制，戰績前兩名晉級金牌賽，第3、第4名晉級銅牌賽。