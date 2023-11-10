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中職／總冠軍賽忍住情緒 郭天信看向天空仍想過世阿公

中央社／ 台北10日電
味全龍郭天信。 報系資料照
味全龍郭天信。 報系資料照

中職總冠軍賽開打前味全龍隊野手郭天信的阿公過世，昨天休兵日郭天信送阿公最後一程，他坦言想到還是會難過，某些瞬間抬頭看天空感覺會看到阿公，但還是要專注當下。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽由味全龍隊與樂天桃猿隊爭霸，兩隊前4戰打完戰績2勝2敗，今天第5戰回到龍隊主場天母棒球場舉行，全力搶聽牌。

龍隊外野手郭天信總冠軍賽前4戰維持不錯打擊手感，目前4戰都有安打，總計21打數敲出8支安打，貢獻2分打點，總冠軍賽打擊率3成81。

郭天信在8日第4戰打完後直接從桃園開車下台南，送阿公最後一程後再北返，他賽前接受中央社記者訪問時表示，小時候有段時間都是阿公接送上下學，國小開始打棒球阿公也都會看比賽，升上高中後阿公身體狀況比較不好，但也都還是會關注自己的比賽狀況。

總冠軍賽開打前阿公過世，郭天信坦言，有時候在場上比賽想到還是會難過，某幾個瞬間抬頭覺得好像有看到阿公，但因為比賽進行中，還是要提醒自己專注當下。

總冠軍賽攻守有表現，但郭天信表示無論打好、打不好，最重要的是球隊可以贏球，就算一場比賽打不好，但隊友可以彌補搶勝就好，「我們是打團隊的比賽。」

雖然去年有打季後挑戰賽，但郭天信直言感覺完全不一樣，總冠軍賽第一場在主場天母感受到滿場觀眾的震撼，聽到主場球迷的加油聲，全身起雞皮疙瘩。郭天信也表示，面對這種大賽，每個細節都環環相扣，也希望好的感覺可以延續。

郭天信 味全龍

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