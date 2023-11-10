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大巨蛋預備賽1.3萬張免費票12點開搶 球迷哀嚎：2秒全售完！
台北大巨蛋已取得使照，2場比賽壓力測試下周登場，其中18日「Home Run 台北大巨蛋預備賽」將由亞錦賽中華培訓隊對上U23世界盃中華培訓隊，同時開放1.3萬個座位供民眾免費索票進場。今天中午12點開放索票，不少民眾早已準備好要開搶，結果還是大撲空，哀嚎「2秒全部售完怎麼回事！」
球迷洪先生表示，售票系統不難懂也沒有當機，但手速真的要很快，打完驗證碼，「慢一拍，票都已經沒了」，再點進去所有位置都已售完，無奈「不到2分鐘就被搶光光。」
遠雄提醒，由於本場賽事無電子票券，索票訂單完成2小時內，需至全台ibon機台領取實體票券，未完成取票者，系統將票券重新釋出，每筆索票店家會酌收取票手續費30元，不可重複索取。
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