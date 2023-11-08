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中職／龍猿爭冠連4戰土洋先發 1996年同劇本都是本土勝

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台灣大賽第4戰先發投手，由桃猿本土投手陳克羿對上龍隊洋投伍鐸，已連續4戰都上演「土洋對決」，是中職史上第5次。 中央社
台灣大賽第4戰先發投手，由桃猿本土投手陳克羿對上龍隊洋投伍鐸，已連續4戰都上演「土洋對決」，是中職史上第5次。 中央社

中華職棒總冠軍賽第4戰今天舉行，味全龍隊由洋投伍鐸「中3日」再上，樂天桃猿隊則是推出陳克羿在季後賽初登板，今年連續4戰都上演「土洋對決」，是中職史上第5次，前一次已是14年前。

伍鐸在冠軍賽首戰就曾登板中繼3局，開打前總教練葉君璋就曾指出伍鐸的角色多元，能夠先發也能夠後援，伍鐸過去6次在總冠軍賽先發都是效力中信兄弟時期。

伍鐸表示，過去在總冠軍賽出場時，自己還年輕，「很多事情要求完美，現在更重視計畫，隨著年齡增長，更知道有計畫比完美更好，有計畫不只對自己好，也能夠幫助到身邊的人。」

陳克羿今年在一軍第二年就先發16場，取得6勝5敗、防禦率4.61的成績，上一輪季後挑戰賽沒進入名單，但總冠軍賽被賦予先發任務，也是第一次在季後賽登場。

今年龍猿鬥因兩隊策略不同，前4戰剛好都是本土與外籍投手先發較勁，中職過去在1996、2004、2007、2009年總冠軍賽，也都曾上演前4戰土洋對決戲碼，其中2007、2009到第5戰都是如此，2004年更是連6場土洋對決。

今年有趣的是，前3戰土洋對決，都由本土投手先發的球隊拿下勝利，過去只有1996年統一獅與味全龍之戰是相同劇本，前3戰分別由郭進興、黃文博、吳俊良拿下勝投，當時第4戰的土洋對決也是由郭進興9局完封表現勝過凱撒。

伍鐸 中職 味全龍

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