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中職／第4戰出牌菜鳥陳克羿 曾總：帶他就是要用他
總冠軍賽第4戰明天續戰桃園球場，樂天桃猿隊出牌菜鳥陳克羿，總教練曾豪駒投下信任票，「帶他的就是要用他。」味全龍隊則是連三場推出洋投，將由伍鐸先發。
陳克羿在季後挑戰賽未被帶進28人名單，總冠軍賽取代手肘出現傷情的陳禹勳，如今將在總冠軍賽初登板，扛起第四戰先發。
陳克羿生涯面對龍隊防禦率高達6.10，投20.2局狂失14分，被敲21安打、9次四壞保送，對戰成績相當慘烈，明天一戰對他將是考驗，曾豪駒也期許他，「希望他明天可以專注去投球，把狀況穩定下來。」
繼第2戰布里悍、第3戰鋼龍後，龍隊連3場出牌洋投，明天推出洋投伍鐸先發，他在首戰中繼3局失1分，前一次在台灣大賽先發則要追溯到2017年效力中信兄弟隊，扛起第4戰先發6局失4分吞敗，生涯共在總冠軍賽先發6場，取得2勝3敗、防禦率3.53。
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