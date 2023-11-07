中職／神調度？曾豪駒一度想換廖健富 留下嚴宏鈞成就致勝安

樂天桃猿隊今天在第8局攻下3分大局，終場以7：4擊敗味全龍隊，在總冠軍賽先搶第2勝，第8局嚴宏鈞以為自己會被換代打，但總教練曾豪駒一念之間未換，反而成為神調度。

兩隊打完前7局處於4：4平手，眼看戰線恐怕連3場進入延長，嚴宏鈞不讓隊友加班，第8局朱育賢保送後換上林政華代跑，推進二壘後，嚴宏鈞並未被代打換掉，繼續站上打擊區，打穿右邊防線，一棒成為致勝安打，帶動猿隊單局攻下3分。

嚴宏鈞坦言，當下自己走上打擊區時，其實有被換代打的心理準備，「因為只要得一分就有機會贏球，但總教練願意相信我，給我最後一次機會。」

曾豪駒不諱言，確實想換廖健富代打，但是一念之間，「思考是他整場比賽解讀能力、守備能力，也在前面幾個系列賽都有關鍵一擊，就是相信他，他也不負期待做到了。」更誇獎嚴宏鈞此戰表現，「不管對投手引導、控場危機處理、關鍵打擊都有把握住。」