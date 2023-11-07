中職／板凳清空蔣少宏吻上他說緩和氣氛 張閔勛嚇一跳

總冠軍賽第二戰上演板凳清空，但細看畫面卻有人自成風景，味全龍隊捕手蔣少宏在亂軍之中吻上樂天桃猿隊捕手張閔勛，讓張閔勛也嚇了一大跳。

兩軍第二戰8局上一度點燃火藥味，林子偉在本壘攻防戰中出局，龍隊投手布里悍度過危機，激情朝向猿隊陣營握拳振奮、大吼了幾聲；林子偉不滿他朝自家陣營叫囂，因此出聲回應，兩隊近一步板凳清空。

以為是火熱場面，仔細看畫面其實相當有趣，林智勝化身里長、聚集多位猿隊選手講話，蔣少宏則在亂軍之中吻了張閔勛脖子。

張閔勛笑說，「有感覺到有碰到，但我以為他是要跟我講話，不小心碰到而已，人家傳影片給我，我才知道是有意識的親，我看到影片也嚇到。」被問到為何衝動？蔣少宏說：「我想說不會有人看到啊！就緩和一下氣氛。」

兩人雖然都出身文化大學，但其實相差5屆、就學年份並未重疊，張閔勛也說之前完全不認識，是進職棒後才認識，「因為都是文化、又是捕手，碰到會聊比較多，關心彼此近況。」張閔勛眼中的蔣少宏是很乖的學弟，「看他現在的表現很好，也獲得重用，也很替他開心。」