中職／「最強外掛」安芝儇領軍 台鋼Wing Stars開訓
台灣鋼鐵集團Wing Stars 啦啦隊選拔今天正式開訓，入選者在高雄市集結，喜歡表演、具備實力的成員們相見歡，培訓首日展現才華並累積默契。
台鋼指出，由「最強外掛」安芝儇領軍，展開為期3周的嚴密訓練，入選成員將於12月9日決賽展現屬於Wing Stars啦啦隊活力、甜美、專業、熱情的健康美形象。
Wing Stars啦啦隊8月公開選拔，已進入專屬培訓階段，今天正式開訓，台鋼集團會長謝裕民特別到場鼓勵、支持培訓成員，期待他們在受訓期間充分展現實力。
Wing Stars培訓期間也將推出人氣票選，更多資訊可上台鋼集團Wing Stars啦啦隊臉書官方粉絲團https://www.facebook.com/tsgwingstars或Instagram官方帳號：wing_stars_official。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言