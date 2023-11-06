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中職／「最強外掛」安芝儇領軍 台鋼Wing Stars開訓

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
台灣鋼鐵集團Wing Stars 啦啦隊選拔正式開訓。圖／台鋼雄鷹隊提供
台灣鋼鐵集團Wing Stars 啦啦隊選拔正式開訓。圖／台鋼雄鷹隊提供

台灣鋼鐵集團Wing Stars 啦啦隊選拔今天正式開訓，入選者在高雄市集結，喜歡表演、具備實力的成員們相見歡，培訓首日展現才華並累積默契。

台鋼指出，由「最強外掛」安芝儇領軍，展開為期3周的嚴密訓練，入選成員將於12月9日決賽展現屬於Wing Stars啦啦隊活力、甜美、專業、熱情的健康美形象。

Wing Stars啦啦隊8月公開選拔，已進入專屬培訓階段，今天正式開訓，台鋼集團會長謝裕民特別到場鼓勵、支持培訓成員，期待他們在受訓期間充分展現實力。

Wing Stars培訓期間也將推出人氣票選，更多資訊可上台鋼集團Wing Stars啦啦隊臉書官方粉絲團https://www.facebook.com/tsgwingstars或Instagram官方帳號：wing_stars_official

台灣鋼鐵集團Wing Stars 啦啦隊選拔正式開訓。圖／台鋼雄鷹隊提供
台灣鋼鐵集團Wing Stars 啦啦隊選拔正式開訓。圖／台鋼雄鷹隊提供

啦啦隊 台鋼

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