中職／高國輝到火腿秋訓研習 悍將教頭丘昌榮一起赴日
富邦悍將隊今天宣布，總教練丘昌榮、38歲老將高國輝啟程前往日本，參加日本職棒火腿隊秋訓及教練研習工作。
悍將發布相關訊息如下：
「富邦悍將球團與日本職棒北海道日本火腿鬥士合作，安排丘昌榮總教練與高國輝教練，於11月6日前往日本北海道與沖繩地區，參與日本火腿隊秋訓及教練研習工作。球團期盼透過交流吸取不同的訓練方式及球風，為富邦悍將帶回新的經驗及觀念。
今年球季卸下球員身分的高國輝，在季末已開始以見習教練的身分協助球員調整。明年球季高國輝將正式成為悍將打擊部門教練團成員，為協助國輝轉換為教練所需之養分，季末特安排他與丘昌榮總教練前往火腿隊秋訓擔任研習教練。
富邦悍將球團十分感謝北海道日本火腿鬥士球團的協助安排，亦期盼未來與火腿隊建立更廣泛合作關係，展開不同的交流計畫，共同為台日棒球努力。」
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