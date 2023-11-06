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中職／高國輝到火腿秋訓研習 悍將教頭丘昌榮一起赴日

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
高國輝將到日本火腿隊秋訓吸取養分。 圖／富邦悍將隊提供
高國輝將到日本火腿隊秋訓吸取養分。 圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天宣布，總教練丘昌榮、38歲老將高國輝啟程前往日本，參加日本職棒火腿隊秋訓及教練研習工作。

悍將發布相關訊息如下：

「富邦悍將球團與日本職棒北海道日本火腿鬥士合作，安排丘昌榮總教練與高國輝教練，於11月6日前往日本北海道與沖繩地區，參與日本火腿隊秋訓及教練研習工作。球團期盼透過交流吸取不同的訓練方式及球風，為富邦悍將帶回新的經驗及觀念。

今年球季卸下球員身分的高國輝，在季末已開始以見習教練的身分協助球員調整。明年球季高國輝將正式成為悍將打擊部門教練團成員，為協助國輝轉換為教練所需之養分，季末特安排他與丘昌榮總教練前往火腿隊秋訓擔任研習教練。

富邦悍將球團十分感謝北海道日本火腿鬥士球團的協助安排，亦期盼未來與火腿隊建立更廣泛合作關係，展開不同的交流計畫，共同為台日棒球努力。」

富邦悍將隊總教練丘昌榮赴日研習。 圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊總教練丘昌榮赴日研習。 圖／富邦悍將隊提供

日本火腿鬥士 富邦悍將 高國輝 丘昌榮

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