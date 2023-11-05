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中職／桃猿2戰0失誤歸功專注和天母 曾總不擔心林子偉

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊今天在總冠軍賽第二戰以4：0擊敗味全龍隊。記者林伯東／攝影
樂天桃猿隊今天在總冠軍賽第二戰以4：0擊敗味全龍隊。記者林伯東／攝影

成為「樂天桃猿」後，在總冠軍賽的第一勝今天到手，猿隊今天在第2戰延長11局以4：0擊敗味全龍隊。猿隊兩戰0失誤，總教練曾豪駒除了歸功選手專注度外，也說天母棒球場是原因之一。

雙方前10局都難以取分，猿隊最終可以在11局串出攻勢，曾豪駒坦言這一勝得來不易，特別感謝先發投手黃子鵬沈著應戰，守備也盡自己最大力量，把狀況控制下來，以及11局梁家榮把握適時一擊，帶動後續一連串攻勢。

猿隊連兩場在天母球場0失誤，選手守備表現亮眼，曾豪駒指出，「技術上不會有太多改變，選手在重大賽事專注力比較集中，加上天母場地不錯，不會有不規則彈跳，移動上都判斷滿精準，這兩場守備也幫助滿多。」

備受矚目的林子偉，此役以代跑登場，第8局並未搶下超前分，遭一壘手拿莫．伊漾傳本壘擋下這一分，龍隊投手布里悍激情朝向猿隊陣營握拳振奮、大吼了幾聲，剛在本壘攻防中出局的林子偉看了也表達抗議，兩隊近一步板凳清空。

曾豪駒也還原當下狀況及調度，換上林子偉代跑用意當然是希望搶下這一分，「賽前就有說，如果有機會，就是拚這一分，但味全守備也很到位，我們錯失機會。」至於當下的衝突，他認為碰到大賽，大家都有情緒，「把它發洩出來，結束就是結束了。」

林子偉2打席都吞下三振，對於他的狀況，曾總直言不必擔心，「他有他的身手在，既然站在這邊，就是勇敢發揮自己，不要用結果去評斷自己能力，還是要相信自己，很多東西就是做了才能得到結果。」

林子偉 曾豪駒 樂天桃猿

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