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中職／王維中0.2局核爆4分 葉總點出信心危機但還是相信他
「龍王」王維中的登板，成為台灣大賽第2戰戰線分水嶺，0.2局核爆4分，味全龍隊最終在延長11局以0：4不敵樂天桃猿隊，龍隊教頭葉君璋賽後指出王維中近期碰上的信心危機。
王維中11局上登板，先面對陳晨威飆出三振，戰局隨之開始走向失控，先對林立投出保送，梁家榮一棒掃出二壘打，敲破兩隊0：0僵局，後續仍是亂棒安打，最終面對8人次只取得2個出局數，被敲4安打、核爆4分。
葉君璋指出，一直以來都是劉時豪在蹲捕時，感覺王維中比較有信心、比較順暢，其實一開始就有考慮換投時一起換上劉時豪，但想說當下他的狀況應該可以。
他也提到，王維中第一個打席面對陳晨威時其實狀況不錯，但他現階段信心稍微不足，常常一碰到狀況，後續就沒辦法保持信心，但教練團還是相信，只要王維中心態調整回來就沒問題。
總冠軍賽打完前兩場，兩隊各取1勝，葉君璋指出，猿隊選手修正問題的速度快，甚至感覺打總冠軍賽比打例行賽還冷靜，反觀龍隊則是有點太過興奮。面對接下來的比賽，葉總期許子弟兵，「基本上就希望他們好好享受台灣大賽，盡量保持對自己有信心。」
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