中職／157公里！徐若熙火球連發 追平總冠軍賽史上最速

味全龍隊火球男徐若熙扛起總冠軍賽首戰先發，不僅寫下史上最年輕紀錄，第1局就火球連發，現場螢幕顯示最快球速來到157公里，追平總冠軍賽史上最快球速紀錄。

徐若熙今天第1球面對林立就投出151公里，接著緩步提升，對決第2名打者成晉時，投出兩顆155公里的球被打成擦棒界外，接著157公里速球壓制，讓成晉敲出內野滾地出局，最後讓梁家榮也敲出內野滾地，該打席最快來到156公里，投出三上三下。

中華職棒總冠軍賽自2006年起開始紀錄球速，單場最快球速是2019年Lamigo桃猿隊洋投李茲寫下的157公里，本土投手最快則是2017年王鴻程、2015年陳鴻文的154公里，徐若熙今天第1局就寫下土投新紀錄，也與李茲並列最速男。