中職／票數未能過半 今年東山再起獎從缺

中華職棒例行賽季結束，年度獎項票選也將在明天截止，由聯盟選出的東山再起獎今天宣布從缺，中斷連續3年有人獲獎的紀錄，據了解，原因是沒有人選獲得過半的票數。

中華職棒聯盟今天開會討論東山再起獎人選，會議中提出三名候選者，只不過始終未能達成共識，沒有球員能夠獲得過半的票數，因此最終決議從缺。

東山再起獎自2017年起設立，用以表揚傷癒成功復出、或在經歷一段時間的低潮後，再次締造佳績、表現優異的球員，至今也僅4人曾獲獎，分別是2019年潘威倫、2020年高國輝、2021年官大元、2022年王勝偉，今年則再次從缺。

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