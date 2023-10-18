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中職／王牌帶傷上陣兄弟球團遭批 鄭浩均深夜發文澄清

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊鄭浩均發文澄清。圖／取自鄭浩均IG
中信兄弟隊鄭浩均發文澄清。圖／取自鄭浩均IG

從杭州亞運歸隊後，中信兄弟隊投手「美美」鄭浩均將在今天重返中職投手丘，然因帶傷上陣的決定，讓兄弟球團遭受不少球迷批評，他也在個人社群平台發文澄清，傷勢都有在掌握中，且醫生也表示今年續投沒有問題。

鄭浩均在出發亞運前最後一場先發時，右手肘就有不適，回台灣進一步檢查發現「右手肘韌帶輕微撕裂」，總教練彭政閔日前表示，這是很多投手會出現的狀況，醫生評估不需開刀，只要針對手肘周邊肌肉做強化訓練即可。

而兄弟昨天起在台東棒球場展開3連戰，鄭浩均回到家鄉出戰，評估身體沒有狀況下，主動請纓回到一軍，希望能在親友前登板先發，也為球隊拚季後賽貢獻一己之力。

然而鄭浩均今天帶傷上陣面對樂天桃猿隊，也讓外界對球團有不少批評，鄭浩均昨天深夜在個人IG發文，先感謝外界的關心，也說到：「有些誤會球隊的言論，我覺得還是要說明一下。」

鄭浩均指出，傷勢方面，自己、球隊、經紀公司一直都有掌握，「醫生的指示很明確，今年球季續投沒問題，但休息天數要拉長。」

從參加亞運到現在，鄭浩均認為自己在訓練、牛棚狀況都很棒，教練團也持續討論，「我自己也很希望能完成今年球季。」今天預計是鄭浩均例行賽最後一場先發，他希望能幫助球隊搶進季後賽，「沒有什麼可以阻擋我們。」

中信兄弟隊昨天以0：3遭到統一獅隊完封，下半季封王機會正式歸零，接下來兩場對樂天桃猿隊，關係到爭取年度勝率這張季後賽門票的機會。

鄭浩均 樂天桃猿 亞運

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