中職／鄭浩均18日復出登板 台東先發對戰桃猿
中華職業棒球大聯盟中信兄弟隊投手鄭浩均征戰杭州亞洲運動會後回台灣，仍有右手肘韌帶些微撕裂情況，但無大礙，明天將在台東系列戰先發登板對戰樂天桃猿隊。
鄭浩均向亞運台灣隊報到前，在中職最後一場登板手肘不舒服，經檢查為右手肘肌肉輕微發炎、沒大礙，如期向台灣隊報到，也先發登板對中國隊，繳出4局僅1分非責失好投，送出4次三振。
鄭浩均回台灣後手肘還是有痠痛感，兄弟球團11日安排檢查後，鄭浩均右手肘韌帶有些微撕裂舊傷，但球團說，這是很多投手都有的狀況，之後依然會出賽。
兄弟今天起在台東棒球場3連戰，先對上統一7-ELEVEn獅隊，之後2場對桃猿，根據中職官網，明天兄弟將推鄭浩均先發對上桃猿威能帝（PedroFernández）；目前兄弟在下半季淘汰指數僅剩1，桃猿也剩2，台東系列戰相當關鍵。
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