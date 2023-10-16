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棒球、壘球確定重返2028年奧運 還新增「這四個」新項目

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棒球、壘球確定2028年重返奧運 還增4個新項目但拳擊未討論

聯合新聞網／ 綜合報導
2028年奧運棒球重返為正式項目，圖為東京奧運棒球金牌戰，美國隊出賽。特 報系資料照
2028年奧運棒球重返為正式項目，圖為東京奧運棒球金牌戰，美國隊出賽。特 報系資料照

國際奧運在印度開會，於今天確定棒球、壘球將於2028年洛杉磯奧運重新成為正式項目，這也是繼2020年東京奧運(2021年舉行)後，棒球再度重返奧運，由於棒球也是美國重要的職業運動，因此挑選棒球重返奧運已在各界預期之內，然而美國同時也提出其他新項目，還包括壁球、板球(T20)、腰旗美式足球與袋棍球，這些項目均在今天會議中通過，確定成為2028年奧運項目。

增加6個項目後，2028年洛杉磯奧運合計將舉辦36項目，只有巴黎奧運新增霹靂舞在這屆並未舉辦。但拳擊項目則尚未列入保留項目內，IOC發布新聞稿指出由於對國際拳總承認仍有爭議，所以這次會議並未討論。

2028年洛杉磯奧運籌備處官網列出的舉辦項目，依字母序為水上運動、射箭、田徑、羽球、棒球、籃球、輕艇、板球、自由車、馬術、擊劍、腰旗美式足球、足球、高球、體操、手球、曲棍球、柔道、袋棍球、現代五項、划船、橄欖球、帆船、射擊、滑板、壘球、攀岩、壁球、衝浪、桌球、鐵人三項、排球、舉重、角力。(註：IOC視棒／壘為同一項目）

東京奧運 美國 印度 運動

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