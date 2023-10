棒球、壘球確定2028年重返奧運 還增4個新項目但拳擊未討論

國際奧運在印度開會,於今天確定棒球、壘球將於2028年洛杉磯奧運重新成為正式項目,這也是繼2020年東京奧運(2021年舉行)後,棒球再度重返奧運,由於棒球也是美國重要的職業運動,因此挑選棒球重返奧運已在各界預期之內,然而美國同時也提出其他新項目,還包括壁球、板球(T20)、腰旗美式足球與袋棍球,這些項目均在今天會議中通過,確定成為2028年奧運項目。

增加6個項目後,2028年洛杉磯奧運合計將舉辦36項目,只有巴黎奧運新增霹靂舞在這屆並未舉辦。但拳擊項目則尚未列入保留項目內,IOC發布新聞稿指出由於對國際拳總承認仍有爭議,所以這次會議並未討論。

2028年洛杉磯奧運籌備處官網列出的舉辦項目,依字母序為水上運動、射箭、田徑、羽球、棒球、籃球、輕艇、板球、自由車、馬術、擊劍、腰旗美式足球、足球、高球、體操、手球、曲棍球、柔道、袋棍球、現代五項、划船、橄欖球、帆船、射擊、滑板、壘球、攀岩、壁球、衝浪、桌球、鐵人三項、排球、舉重、角力。(註:IOC視棒/壘為同一項目)

