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中職／高國輝下放二軍 正式告別一軍生涯
富邦悍將隊昨天雖然贏球，但隨著味全龍隊贏球擴大領先，確定無緣季後賽，今天也相應做出人員調度，將高國輝下放二軍，升上同為外野手的陳真，也代表高國輝今年球季提前結束，準備迎接教練生涯。
高國輝日前宣布今年球季結束後將引退，悍將球團在球季尾聲將他升上一軍，為他舉辦引退儀式，並送上教練合約，未來將換個身分繼續為悍將貢獻。
高國輝今天被下放二軍至少要相隔十天才能升一軍，而悍將球季最後一場是25日，代表一軍生涯已經結束。
2011年結束旅美生涯後，高國輝在2012年中職選秀獲得義大犀牛隊選秀第二指名，在中職一軍11個球季，累積171轟、55分打點，生涯打擊三圍是打擊率2成90、上壘率3成61、長打率0.559，並在2014到2016年締造全壘打王三連霸，2020年更曾獲得東山再起獎，直到今年球季宣告退休。
高國輝雖然被下放二軍，但仍有機會繼續出賽，悍將二軍今年打進總冠軍賽，高國輝具有出賽資格，17日起與台鋼雄鷹隊的二軍爭霸，高國輝仍有可能亮相。
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