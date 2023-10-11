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中職／鉤狀骨受傷無奈 林哲瑄：我不是強打者啊…

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊林哲瑄昨天打擊時傷到左手腕，今天對味全龍隊賽前被下放二軍。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊林哲瑄昨天打擊時傷到左手腕，今天對味全龍隊賽前被下放二軍。記者陳正興／攝影

原本說好要將高國輝送進季後賽，富邦悍將隊外野手林哲瑄今天卻傳出左手腕受傷，例行賽提前報銷，林哲瑄說：「很突然，也很無奈。」

昨天在新莊棒球場的比賽，9局下林哲瑄上場代打，面對蔡齊哲敲出1顆界外球，第一時間卻是先用力甩了甩左手，面露痛苦表情，結果在2好0壞情況下被姚冠瑋代打接替。

「國輝說跟他以前一樣。」林哲瑄今天受訪時表示，隊友高國輝判斷，跟他過去鉤狀骨受傷的反應相同，雖說鉤狀骨受傷有「強打者症候群」之稱，不過林哲瑄苦笑說：「我不是強打者啊…當下可能擊球角度不對。」

究竟是不是鉤狀骨受傷？林哲瑄目前還無法下定論，左手包著一冰塊冰敷，先讓傷口消腫，仍要等待明天另一名醫生再次確認傷勢，不過他說：「應該是要開刀，照出來很明顯，有心理準備。」

如果是鉤狀骨受傷，林哲瑄不僅例行賽來不及歸隊，就連可能的季後賽也趕不上，他說：「這時候受傷很可惜，沒辦法跟球隊拚到最後。」

尤其今年是高國輝的引退年，作為好朋友，林哲瑄很希望再幫助他打進一次季後賽，「他昨天也有傳訊息給我，覺得很可惜，但也是沒辦法的事。」

林哲瑄 高國輝 富邦悍將

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