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中職／林哲瑄恐傷到鉤狀骨 例行賽提前報銷

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊林哲瑄（右）昨天打擊時傷到左手腕，今天與味全龍隊之戰賽前被下放二軍。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊林哲瑄（右）昨天打擊時傷到左手腕，今天與味全龍隊之戰賽前被下放二軍。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊昨天不僅以4：9輸給中信兄弟隊，還多了一員傷兵，林哲瑄9局下代打到一半被換下，總教練丘昌榮今天證實左手腕受傷，且可能是鉤狀骨問題，例行賽確定提前報銷。

昨天在新莊棒球場的比賽，9局下林哲瑄上場代打，面對蔡齊哲敲出1顆界外球，第一時間卻是先用力甩了甩左手，面露痛苦表情，最終決定在2好0壞情況下再次更換代打，由姚冠瑋接替。

丘昌榮表示，林哲瑄的傷勢仍要等防護員最後確認，「不過看起來是很嚴重，就怕是傷到鉤狀骨，今天會先讓他下二軍。」林哲瑄的空缺則由高國麟先上來頂替。

丘昌榮說，林哲瑄原本因腰部緊繃，因此昨天沒讓他先發，再後段代打，如今受傷確定例行賽趕不及歸隊，「如果是鉤狀骨，季後賽應該也沒辦法。」

林哲瑄去年球季曾因肩膀受傷導致只打了38場就提前報銷，今年好不容易趕上開季，至今出賽105場是個人近4個球季新高，單季18次盜壘成功追平個人生涯最多，甚至有機會挑戰盜壘王，如今又遇到傷勢攪局。

林哲瑄 丘昌榮 富邦悍將

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