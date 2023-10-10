中職／鄭凱文7局優質先發勝投 謝教練團沒放棄自己

中職中信兄弟隊投手鄭凱文睽違1個多月重回一軍先發，今天7局失1分好投壓制，率隊擊敗富邦悍將、拿下勝投；鄭凱文季中狀況不佳，但他自我要求高，也感謝教練團沒有放棄自己。

中華職棒中信兄弟隊今天與富邦悍將隊交手，兄弟隊投手鄭凱文繼8月31日後再度回到一軍先發，今天總計用100球投7局，被敲出4支安打，投出5次三振、1次觸身球保送，失掉1分責失分，率隊以9比4拿勝，優質先發拿下個人本季第5勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

兄弟總教練彭政閔表示，鄭凱文球季中狀況沒有這麼好，但看得出來他很努力，有想辦法把狀況調整回來、能再次回到先發，今天可以投出這樣的表現，是他努力得來的結果，「凱文的自我要求很高，今天表現有達到自己的標準，相信他也很期待今天的勝投。」

今天的勝投是鄭凱文繼6月27日過後，睽違105天再於中職一軍拿下勝投，鄭凱文表示，今年的成績沒有很好，8月底先發完之後下二軍調整了一個多月，從二軍比賽中慢慢得到信心，「感謝教練團沒有放棄我、讓我還有機會回到先發」，其實沒有想太多，上場就是希望可以幫助球隊。

鄭凱文表示，今天隊友很早就幫忙打下很多分數，儘管6局有遇到危機，但一個一個出局數慢慢抓，不要讓對方打者有機會打出長打、讓守備幫忙化解危機，也感謝捕手高宇杰引導，一直給鼓勵，讓他投球更有自信。

鄭凱文表示，教練團信任安排先發，很開心可以有好表現幫助球隊拿下勝利，讓球隊還保有競爭下半季的機會，下半季例行賽也沒有剩下幾場了，只要有機會都希望可以盡自己的力量幫助球隊。

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