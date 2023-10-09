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中職／蔣少宏3安3打點對打擊要求高 葉總笑言：跟我不同

中央社／ 台北9日電
中職味全龍隊與中信兄弟隊之戰．五局下味全龍蔣少宏再擊出二壘安打，2分打點，助味全龍4:0暫時領先中信兄弟。換場時蔣少宏隊友與他擊拳致意。記者蘇健忠／攝影
中職味全龍隊與中信兄弟隊之戰．五局下味全龍蔣少宏再擊出二壘安打，2分打點，助味全龍4:0暫時領先中信兄弟。換場時蔣少宏隊友與他擊拳致意。記者蘇健忠／攝影

中職味全龍隊捕手蔣少宏前3場比賽打擊熄火，今天攻守有表現，先發蹲捕引導投手群有功，單場3安3打點表現佳。總教練葉君璋笑說，蔣少宏對打擊要求高、有興趣，「跟我不一樣」。

中華職棒味全龍隊在主場天母棒球場迎戰中信兄弟隊，龍隊蔣少宏先發蹲捕、打第5棒，1局下球隊1比0領先時，蔣少宏敲出二壘打送回球隊第2分，5局下再敲出二壘打、一棒2分幫助球隊拉開領先差距，龍隊終場以4比0擊敗中信兄弟隊。

蔣少宏單場3安有2支二壘打，貢獻3分打點，打擊表現亮眼，本來是單場最有價值球員（MVP）人選，後來因為後援投手伍鐸5局無失分好投，MVP由伍鐸拿下，隊友劉時豪賽後經過時不忘問說：「為什麼MVP不是少宏？」但蔣少宏回覆：「我心中的MVP也是伍鐸。」

葉君璋今天賽前與蔣少宏長談許久，蔣少宏首局敲出關鍵安打鏡頭上，葉君璋笑開懷。葉君璋表示，其實平常不會特別和球員講打擊，主要講的都是比賽狀況。他也說，蔣少宏對於打擊要求很高，也很有興趣，「跟我不一樣」。

蔣少宏表示，前3場比賽沒有安打，今天沒有下雨，大家也很有鬥志，每個環節都想辦法做好，剛好上去打都有抓到設定好的球路，希望可以繼續保持。不過他也笑說，捕手最重要的就是守備，打擊只是偶爾建功，想辦法在捕手的位置上協助引導投手最重要。

蔣少宏 葉君璋 伍鐸

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圖輯／中職蔣少宏二壘安打2分打點 味全龍4:0暫時領先中信兄弟

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