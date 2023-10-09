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中職／伍鐸投球局數破千奪勝 龍穩住第1讓兄弟5連不勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中職味全龍隊與中信兄弟隊之戰．五局下味全龍蔣少宏再擊出二壘安打，2分打點，助味全龍4:0暫時領先中信兄弟。換場時蔣少宏隊友與他擊拳致意。記者蘇健忠／攝影
中職味全龍隊與中信兄弟隊之戰．五局下味全龍蔣少宏再擊出二壘安打，2分打點，助味全龍4:0暫時領先中信兄弟。換場時蔣少宏隊友與他擊拳致意。記者蘇健忠／攝影

味全龍隊捕手蔣少宏今天在天母球場3安猛打，而且兩支二壘打攻下3分打點，洋投伍鐸後援5局無失分，龍隊終場4：0擊敗中信兄弟隊，中斷2連不勝、拿下近5戰第3勝，穩住下半季龍頭。

蔣少宏4打數3安打，包括首局、5局下兩支關鍵二壘打，追平個人單場最多安紀錄，為龍隊打下江山；伍鐸生涯投球局數破千，成為中職史上第17人、外籍投手第4人，締造難得紀錄也奪下重要勝投。

龍隊1局下展開攻勢，開路先鋒拿莫．伊漾揮出二壘打，兩出局後劉基鴻、蔣少宏連揮二壘打，3支長打攻下兩分。

兄弟打線始終無法突破龍隊投手群的封鎖，龍隊5局下攻勢再起，拿莫．伊漾、李凱威安打攻占一、三壘，蔣少宏揮出左外野深遠飛球，直擊全壘打牆形成二壘打，送回壘上兩人，拉大到4分領先。

龍隊先發投手徐若熙投3.1局，羅華韋接手0.2局，5局上伍鐸登板，3人聯手壓制兄弟打線，被揮出8支安打、未失分，伍鐸後援5局獲得本季第5勝。

伍鐸賽前投球局數已達998局，此役用66球完成5局任務，只被揮出4支安打，讓兄弟一路掛零到終場，獲選單場MVP。

他說：「花了很多時間投滿1千局，感謝球迷支持，最重要是球隊獲勝，會繼續加油，邁向總冠軍。」

兄弟洋投艾士特先發5.2局，被揮出8支安打、失4分，戰績掉到5勝4敗，兄弟最近5連不勝。

伍鐸 蔣少宏

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