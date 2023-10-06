棒球／最新世界排名中華隊第5 攸關12強資格

世界棒壘總會（WBSC）公布最新世界棒球排名，中華隊仍排名第5，這屆杭州亞運打進金牌戰有望獲得大量分數進帳，而2023年底前12名的國家，將獲得參加明年世界棒球12強賽的資格。

9月的U18世界盃棒球賽由日本隊奪冠，中華隊取得亞軍，加上歐洲棒球錦標賽的結果，以及2019年這兩項比賽積分到期，WBSC據此作出積分、排名調整。

台灣原本擁有3991分，由於2019年U18冠軍積分到期，而今年U18拿亞軍，積分減少為3885分，還是維持第5名；日本隊加上U18冠軍，積分增加到5495分續居第1。

另外美國隊以4492分排在第2，墨西哥隊以4390分排第3，南韓隊以4025分排第4名；第五名至第八名的國家依序是委內瑞拉、荷蘭、古巴，前8名排名都不變。

後段排名變動幅度較大，多明尼加上升1名，超越澳洲來到第9，而波多黎各更是從第13名上升2位，來到第11名，衝進12強賽資格區，巴拿馬、義大利暫居第12、13名。

🌏⚾ BREAKING: New Men's Baseball Rankings released!



🔝🇯🇵 Japan retains the top!



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