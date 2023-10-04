中職／中信兄弟艾里歐藥檢未通過 依規定永不錄用
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中華職棒今天爆出震撼消息，中信兄弟隊洋將艾里歐因2度藥檢未通過，檢體中出現大麻代謝物反應，根據聯盟規定列為永不錄用人員。
中華職棒聯盟針對球員進行不定期藥物抽檢，今日聯盟發布聲明，禁藥檢驗合作單位「正修科大禁藥實驗室」於九月四日呈報聯盟八月份例行賽藥檢結果，中信兄弟隊洋投艾里歐藥檢項目均符合WADA檢驗標準，但「大麻代謝物(THC)」項目有低濃度異常現象。
因此，聯盟於九月二十八日再次對該球員進行藥檢抽查．為求謹慎特別由中國醫藥大學附設醫院檢驗醫學部(醫學中心)代檢，十月三日通知聯盟「大麻代謝物(THC)」檢驗結果超過WADA檢驗標準呈現「陽性」。
根據聯盟「違禁藥物檢驗作業要點及懲罰規定」第八條第三項：凡經聯盟及國內外單位例行藥檢中及國外內司法單位檢驗出毒品反應者，一律列為永不錄用人員。相關毒品以政府單位公告內容為依據。
備註：
大麻的檢驗可分為篩檢法(酵素免疫分析法)與確認法(氣相層析質譜儀法)兩階段的檢驗。尿液檢體含大麻濃度在50 ng/mL(cutoff)或以上，即會檢測為陽性(Positive)。根據我國「毒品危害防制條例」，大麻為第二級毒品，毒品危害防制條例第10條第2項規定：「施用第二級毒品者，處三年以下有期徒刑。」。
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