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中職／台南停班停課 富邦悍將對統一獅之戰延賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
原訂在台南棒球場舉行的富邦悍將與統一獅隊之戰因颱風來襲延期，補賽時間未定。 圖／統一獅隊提供
原訂在台南棒球場舉行的富邦悍將與統一獅隊之戰因颱風來襲延期，補賽時間未定。 圖／統一獅隊提供

中華職棒日前才公布下半季補賽賽程，如今賽程表可能又要修改，受到小犬颱風影響，台南市政府宣布今天晚上停班停課，原訂在台南棒球場舉行的富邦悍將與統一獅隊之戰也宣告延期，補賽時間未定。

中華職棒聯盟表示，原訂10月4日一軍例行賽編號第285場富邦(台南)統一7-ELEVEn，因受到小犬颱風影響，台南市政府宣布10月4日下午6時起停班停課，本場比賽逕行延賽。補賽日期將另行公布，特此公告。

中職今天還有一場樂天桃猿隊對味全龍隊之戰，地點在天母棒球場，台北市並未列入颱風警戒區，然而從早上開始台北市雨勢不斷，賽事能否開打也屬未知數。

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