快訊

小犬颱風今晚轉中颱 氣象署揭最新路徑

金牌人物／林信寬從藍領苦工變籃球選秀狀元 曾想入棒球隊卻錯過

高鐵台中站人龍排到站外 在地人驚沒遇過...網批：自由座無限賣？

中職／龍隊2轟擊敗悍將 葉君璋直言高國輝退休可惜

中央社／ 新北1日電
拿莫．伊漾開轟。 味全龍臉書
拿莫．伊漾開轟。 味全龍臉書

味全龍隊拿莫．伊漾今天手感火燙，敲出中職生涯首支滿貫砲，張祐銘也開轟，終場以12比1擊敗富邦悍將隊；悍將今天唯一的1分是高國輝貢獻，龍隊總教練葉君璋笑說：「退休有點可惜」。

中華職棒味全龍隊今天作客新莊棒球場與富邦悍將交手，悍將1局下靠著王正棠二壘打、張進德安打推進，高國輝適時安打送回第1分。

龍隊2局上追分，李凱威率先敲出安打，2人出局後蔣少宏敲出安打，林孝程選到四壞保送攻占滿壘，拿莫．伊漾開轟，滿貫砲一棒幫助球隊超前比數。

龍隊4局上再起攻勢蔣少宏率先敲出安打，林孝程選到四壞保送上壘，拿莫．伊漾敲出安打，2人出局後郭天信安打，一棒送回2分，幫助球隊取得6比1領先。

龍隊6局上靠著蔣少宏、拿莫．伊漾、吉力吉撈．鞏冠接連安打攻占滿壘，郭天信滾地球送回球隊第7分，再靠著劉基鴻安打多添1分保險分。

龍隊攻勢不停，8局上吉力吉撈．鞏冠敲出二壘打，2人出局後劉基鴻適時安打送回球隊第9分，再靠著觸身球保送、張祐銘開轟，3分砲拉大領先差距，這發全壘打也是張祐銘中職生涯首轟。

龍隊今天打線發揮，團隊敲出15支安打，拿莫．伊漾6打數敲出3支安打，包括1發滿貫砲，貢獻4分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊先發投手伍鐸今天總計用98球投6.1局，被敲出7支安打，投出4次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分，優質先發拿下個人本季第4勝。

悍將球星高國輝今年球季結束後就要引退，但近期手感不錯，今天單場2安，包括1支二壘打，貢獻1分打點。

龍隊總教練葉君璋賽後接受媒體聯訪時表示，高國輝這樣打要退休有點可惜，「他還能打，無論身體能力、擊球力道、對投手的掌握，真的可以再考慮一下。」

拿莫．伊漾 高國輝

延伸閱讀

中職／龍隊送高國輝引退禮 教練棒上手折紅蜻蜓吸睛

中職／說好不掉眼淚…高國輝引退淚崩 想起復健點滴

圖輯／高國輝引退戰 最後的全壘打完美謝幕

中職／高國輝引退儀式「完美輝擊」 加油曲紅蜻蜓再響起

相關新聞

中職／龍隊2轟擊敗悍將 葉君璋直言高國輝退休可惜

味全龍隊拿莫．伊漾今天手感火燙，敲出中職生涯首支滿貫砲，張祐銘也開轟，終場以12比1擊敗富邦悍將隊；悍將今天唯一的1分是...

中職／拿莫首支滿貫、張祐銘生涯首轟 龍勝悍將返第一

味全龍隊今晚用兩個生涯第一次，中斷富邦悍將隊的4連勝，拿莫．伊漾敲出生涯首支滿貫全壘打、張祐銘炸裂生涯首轟，最終以12：...

中職／蘭道爾成為獅隊贏球保證 黃子鵬挑戰10勝又失利

統一獅隊洋投蘭道爾成為贏球保證，今天在台南球場登板，生涯首次對決樂天桃猿隊，先發7局只被揮出兩支安打、無失分，以優質內容...

中職／曾峻岳、富藍戈定位對調 丘昌榮解釋原因

中職富邦悍將隊投手曾峻岳近2場出賽責任局數往前移，與富藍戈定位對調。總教練丘昌榮今天說，終結者角色會隨時調整，主要是想減...

中職／龍隊送高國輝引退禮 教練棒上手折紅蜻蜓吸睛

中職富邦悍將隊高國輝昨天舉辦引退儀式，也確定明年球季轉任教練，今天賽前對手味全龍隊由林智勝代表送上教練棒還附上兩隻「紅蜻...

中職／徐若熙手沒大問題已牛棚練投 至少會再投1場

中職味全龍隊投手徐若熙9月21日先發投2.1局手部緊繃退場，總教練葉君璋表示，徐若熙手沒有大問題，今天有進牛棚並持續觀察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。