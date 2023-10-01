中職／龍隊2轟擊敗悍將 葉君璋直言高國輝退休可惜

味全龍隊拿莫．伊漾今天手感火燙，敲出中職生涯首支滿貫砲，張祐銘也開轟，終場以12比1擊敗富邦悍將隊；悍將今天唯一的1分是高國輝貢獻，龍隊總教練葉君璋笑說：「退休有點可惜」。

中華職棒味全龍隊今天作客新莊棒球場與富邦悍將交手，悍將1局下靠著王正棠二壘打、張進德安打推進，高國輝適時安打送回第1分。

龍隊2局上追分，李凱威率先敲出安打，2人出局後蔣少宏敲出安打，林孝程選到四壞保送攻占滿壘，拿莫．伊漾開轟，滿貫砲一棒幫助球隊超前比數。

龍隊4局上再起攻勢蔣少宏率先敲出安打，林孝程選到四壞保送上壘，拿莫．伊漾敲出安打，2人出局後郭天信安打，一棒送回2分，幫助球隊取得6比1領先。

龍隊6局上靠著蔣少宏、拿莫．伊漾、吉力吉撈．鞏冠接連安打攻占滿壘，郭天信滾地球送回球隊第7分，再靠著劉基鴻安打多添1分保險分。

龍隊攻勢不停，8局上吉力吉撈．鞏冠敲出二壘打，2人出局後劉基鴻適時安打送回球隊第9分，再靠著觸身球保送、張祐銘開轟，3分砲拉大領先差距，這發全壘打也是張祐銘中職生涯首轟。

龍隊今天打線發揮，團隊敲出15支安打，拿莫．伊漾6打數敲出3支安打，包括1發滿貫砲，貢獻4分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊先發投手伍鐸今天總計用98球投6.1局，被敲出7支安打，投出4次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分，優質先發拿下個人本季第4勝。

悍將球星高國輝今年球季結束後就要引退，但近期手感不錯，今天單場2安，包括1支二壘打，貢獻1分打點。

龍隊總教練葉君璋賽後接受媒體聯訪時表示，高國輝這樣打要退休有點可惜，「他還能打，無論身體能力、擊球力道、對投手的掌握，真的可以再考慮一下。」

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