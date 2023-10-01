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中職／「完美輝擊」 高國輝引退賽淚崩

聯合報／ 記者蘇志畬／新北報導
富邦悍將隊昨天舉辦高國輝引退賽，他賽前開球，特別用紙球回味以前練球時光。 記者曾原信／攝影
富邦悍將隊昨天舉辦高國輝引退賽，他賽前開球，特別用紙球回味以前練球時光。 記者曾原信／攝影

富邦悍將隊昨晚為「棒球情人」高國輝舉辦引退賽，他也照著丘總劇本，在引退賽中敲出安打，在球迷歡呼聲中退場，說好了不掉眼淚的他，賽後儀式看到包含曼尼在內各界人士的祝福，淚水仍忍不住潰堤。

悍將隊以9：3擊敗統一獅隊，拿下相隔1138天的4連勝，也延續引退賽6連勝的王者頭銜。高國輝3打數1安打，6局上敲出安打後，被代跑換下場，他脫下頭盔回應球迷「高國輝！高國輝！」的歡呼聲，但沒有逗留立刻走下場。

總教練丘昌榮表示，賽前就有盤算，高國輝若在第3打席敲安，就將他換下場接受球迷致意，「他可能害羞，走得比較快。」丘總也提前預告，今天的第2天引退活動，高國輝還是會出賽。

高國輝表示，當初決定引退想了很久，既然決定就不要留戀，雖然自己預設是最後一場，希望把舞台多留給年輕人，「但球隊還有需要就是繼續打。」賽後富邦集團董事長蔡明忠更送上教練聘書，未來的路已有安排。

好友林哲瑄賽後光是與高國輝擁抱，淚水就差點潰堤，昨天他也以3安打、4分打點的演出相挺，「最近他在一軍，剛好幫助我調整，才有這樣的好表現，打的時候真的很不捨，希望時間過慢一點。」

賽前四兄弟重新齊聚場上，羅國華擔任主審、羅國龍擔任打者、高國麟擔任捕手，高國輝拿起象徵童年的紙球，投出比賽第一球，記憶瞬間回到當初棒球的起點。高國輝從花蓮光復老家旁的那塊空地開心揮棒，到拿下中職全壘打王三連霸的「完美輝擊」。

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