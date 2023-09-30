中職／蔡明忠親頒聘書 高國輝轉教練要充實自己

「棒球情人」高國輝確定今年球季結束後退休，富邦悍將隊今天為他舉辦引退儀式，富邦集團「大董」蔡明忠親自頒發聘書，希望他繼續擔任教練，為球隊貢獻。

高國輝有著7年旅美資歷，回到台灣加入中華職棒的11年生涯裡，至今累積171轟，更在2014到2016年連霸全壘打王座，實戰經驗豐富，接任教練並不意外。

高國輝表示，要擔任教練，責任會比當選手更大，「希望季後好好學習、充實自己，明年對球隊能夠有所幫助。」

好友林哲瑄也說，近期高國輝回到一軍後，就對自己的調整有所幫助，「相信他未來轉任教練，對所有人都會有很大幫助，他知道球隊欠缺什麼，畢竟他在這邊一路走來，我們的不足他一定知道，希望他未來持續幫助我們。」

從旁觀察，林哲瑄認為高國輝一直是很努力的選手，無時無刻不斷在練習，就是為了找回更好的感覺，希望可以在場上幫助球隊，「他不會因為過去成績輝煌，就放棄學習，他就是一直學習新的東西，也樂於幫助身邊的人。」

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